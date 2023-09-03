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2023-09-03 19:34:13

網上熱話｜颱風天杏花邨被形容傳統重災區　居民憂影響樓價促一人一信抗議

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杏花邨不少臨海住戶都在颱風襲港前，在玻璃窗以「交叉」形式貼上膠紙預防。(資料圖片／陳奕釗攝)

杏花邨不少臨海住戶都在颱風襲港前，在玻璃窗以「交叉」形式貼上膠紙預防。(資料圖片／陳奕釗攝)

柴灣大型屋苑杏花邨部分座數向海，加上地理上位處港島東面臨海處，故每當颱風來襲，都深受「追風族」歡迎和受港人關注颱風對一帶造成的影響，而政府2019年委託顧問公司的研究，亦確認杏花邨屬全港沿海較低窪或當風地點之一。不過，有街坊就似乎不同意被外界形容作「風暴黑點」、「重災區」，希望業主委員會和街坊一同抗議。

不能接受被形容為「風暴黑點」

颱風蘇拉上周五(1日)晚襲港、香港天文台發出十號颶風信號期間，與杏花邨住宅數步之遙的杏花邨遊樂場，臨海位置風勢強勁，甚至連成年人都難以站穩。至昨日(2日)改發三號強風信號後，有網民在一個杏花邨社交網站群組發帖，建議業主委員會和一眾居民要抗議外界將杏花邨形容為「風暴黑點」、「重災區」等，包括發起街坊向傳媒「一人一信」行動，「這完全是將杏花邨污名化，名不符實，絕對不可接受！」

▼杏花邨一帶颱風天經常「首當其衝」▼

杏花邨一帶經常在颱風天「首當其衝」，吸引市民到場一睹颱風威力。(資料圖片／鍾式明攝) 杏花邨一帶經常在颱風天「首當其衝」，吸引市民到場一睹颱風威力。(資料圖片／鍾式明攝) 杏花邨一帶經常在颱風天「首當其衝」，吸引市民到場一睹颱風威力。(資料圖片／鍾式明攝) 杏花邨一帶經常在颱風天「首當其衝」。(資料圖片／陳奕釗攝) 杏花邨一帶經常在颱風天「首當其衝」，政府近年不時派員勸喻觀浪者返回安全位置。(資料圖片／陳奕釗攝) 杏花邨一帶經常在颱風天「首當其衝」。(資料圖片／陳奕釗攝) 杏花邨一帶經常在颱風天「首當其衝」，近年屋苑管理公司已採取多項預防措施。(資料圖片／陳奕釗攝) 杏花邨一帶經常在颱風天「首當其衝」，近年屋苑管理公司已採取多項預防措施。(資料圖片／陳奕釗攝) 杏花邨一帶經常在颱風天「首當其衝」，吸引市民到場一睹颱風威力。(資料圖片／鍾式明攝) 杏花邨一帶經常在颱風天「首當其衝」，吸引市民到場一睹颱風威力。(資料圖片／鍾式明攝)

批街坊上載屋苑情況「畀人有藉口推跌樓價」

有留言就提到，外界對杏花邨的形容「嚴重影響人們觀感，影響樓價」，質疑街坊為何要把屋苑實況拍下並上載至互聯網，「都唔明D村(邨)友點解要拍片擺上網/whatsapp給人借(藉)口推跌樓價」、「如果睇到呢D(啲)片，正常人都會多一層考慮」。

同時亦有網民提到，香港有其他屋苑或地方同樣在颱風期間受破壞，「同意呀！第二度近海屋苑入晒水爆窗棟樓又震晒，住果(嗰)d(啲)屋苑仲恐怖」、「打風周圍都水浸冧樹係咁㗎啦」。另外，有留言就指出當風的位置屬政府轄下的公園範圍，「跟杏花邨完全冇關係」。

不過本報翻查資料，可見杏花邨在數年前颱風天鴿和山竹襲港期間，因海水倒灌導致整個停車場被海水淹沒，向海的部分單位更遭強風吹至「爆窗」，甚至受巨浪衝擊致海水從窗口湧入單位。

▼2018年山竹襲港後杏花邨滿目瘡痍▼

杏花邨於2018年山竹襲港後滿目瘡痍。(資料圖片／鍾式明攝) 杏花邨於2018年山竹襲港後滿目瘡痍。(資料圖片／鍾式明攝) 杏花邨於2018年山竹襲港後滿目瘡痍。(資料圖片／鍾式明攝) 杏花邨於2018年山竹襲港後滿目瘡痍。(資料圖片／鍾式明攝) 杏花邨於2018年山竹襲港後滿目瘡痍。(資料圖片／鍾式明攝) 杏花邨於2018年山竹襲港後滿目瘡痍。(資料圖片／鍾式明攝)
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