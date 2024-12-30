網上熱話｜飛機椅背風波2.0　港女遭後座港人指罵拍椅：原來都幾委屈

搭飛機是否應該調低椅背呢？繼早前國泰椅背風波後，最近又出現類似事件。一名港女在社交平台threads上發帖，指自己搭乘航班由聖彼得堡往迪拜期間，因調整椅背問題遭後排港人指罵及拍打椅背，最終需由機組人員調位解決事件。事主事後爆喊表示非常委屈。

該名港女在帖文中講述事件經過。由於這次是凌晨航班，她起飛後就調低椅背睡覺。到用餐時間，後座的乘客「好冇禮貌」地要求她調高椅背，港女為了方便對方用餐而答應。用餐結束後，她想繼續睡覺，詢問可否再次調低椅背。對方回應「可以，但最好不行」，因為會妨礙他看電視。港女強調「呢個係我嘅權利嚟」，對方隨即惡言相向。她請空姐協助，並詢問椅背是否可以調至最低，空姐表示即使不問對方也可以這樣做，隨後幫她調整椅背。

當事主再調低椅背後，後座乘客及其朋友隨即出言罵她，並不斷拍打椅背，「令我瞓唔到之餘，撞到我條頸」。最終，她再次請求空姐介入，並被安排調到其他座位。事主經過今次事件後仍感到十分不開心，因為事情實在很荒謬，而且全程都擔心原來的後座乘客會前來騷擾。她表示：「無諗過喺《東張西望》睇過類似嘅事件，會發生喺自己身上。原來都幾委屈，對方仲要都係香港人嚟 」。

「自私」VS「有設計就可用」

事件再次引發搭飛機時是否應該調低椅背的爭議，網民反應兩極，有人批評事主自私：「你自己舒服，令到人哋好唔舒服！你瞓唔到人哋挨後令你睇唔到電視，頂住曬對腳你會點？」。另一方面，亦有不少網民支持事主，認為她的做法並無不妥：「還有這不是公德心問題，如果不能靠後，椅子就不會這樣設計了。」還有網民指出，若認為座椅挨後有問題應向航空公司投訴，而非針對乘客。