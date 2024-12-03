網上熱話｜飛鵝山野豬疑搶內地女背囊　男友人落山打豬惹爭議(有片)

飛鵝山爆發人豬大戰！近日，社交平台Threads上瘋傳一段約20秒的影片。影片中，相信是一名內地女子在飛鵝山欣賞日落時，正吃著食物，卻遇上一隻野豬搶走了她的背囊。她的男性友人隨即冒險衝下山坡，雖然成功奪回背囊，但他用硬物對野豬猛攻的行為，引來其他行山人士的喝罵，並在網上引發熱議。

帖文於上周六發出，樓主表示：「今日飛鵝山，好多人睇日落，有個女仔坐係路邊食嘢，然後有隻野豬跑過去搶走咗女仔個背囊，佢個朋友衝落去搶返個背囊，佢哋講普通話，可能係大陸人，所以唔知道唔可以係野生動物面前食嘢啦。」

影片可見，涉事的野豬體型較小，約膝高。一名操普通話的女子頻頻呼喊：「小心！沒關係！」而在男子成功搶回背囊後，轉身打野豬時，周圍的路人立即喝止他，喊道：「喂！喂！」

欺凌野豬VS唔打唔會走

影片至今已吸引逾670個點讚和270條留言。不少網民對該男子打野豬的行為表示不解，認為這是對野豬的欺凌，直指：「我地成日行山見到野豬，佢地都唔會攻擊人，就算今次隻野豬比(畀)個男人打，佢都無反擊個男人」、「點解無人出聲叫停手？野豬很可憐」