網上熱話｜食客公審旺角豆品店用即溶芝麻糊　反被網民圍攻：10蚊邊個仲同你磨？

樓主於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發文公審旺角一間新開的豆品店，可見一箱標明「即溶芝麻糊」的貨品放在雪櫃上，旁邊一個紙箱是裝有可重複使用的環保微波爐碗，樓主指該豆品店是「無良奸商的典範」。

芝麻糊是不少人喜愛的甜品。不過有網民早前在社交平台發文，指發現旺角一間新開的豆品店疑似用即溶芝麻糊製作甜品，並斥「無良奸商的典範」。帖文引來熱議，有網民留言反指「10蚊邊個仲同你磨」，讚店家定價抵食「有良心」。

樓主本周於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發文公審，從上傳照片可見，該豆品店售賣不同口味的豆腐花如冰糖豆腐花、薑汁豆腐花、黑芝麻豆腐花等，亦有香滑芝麻糊、陳皮蓮子紅豆沙及香草綠豆沙等。豆腐花全線一律賣10元(外賣加1元)，而香滑芝麻糊亦是10元一碗。另一照片可見一箱標明「即溶芝麻糊」的貨品放在雪櫃上，旁邊一個紙箱是裝有可重複使用的環保微波爐碗，樓主指該豆品店是「無良奸商的典範」。

該帖發出後引起網民熱議，認為店家定價抵食，反指樓主要求多多，「10蚊邊個仲同你磨呀？」、「人哋有話現場即磨？」、「睇開啲啦！接受唔到嘅咪唔好食囉」、「又係想畀十蚊食一百蚊嘅嘢」、「人哋專賣豆品，又唔係即磨芝麻糊」、「不如我畀十蚊你，你即場磨畀我睇 」、「就黎十蚊碗，連黃豆都要自己種」、「今時今日，仲有10蚊碗豆花，真係良心老闆，大家一定要支持」、「佢賣香滑芝麻糊咋喎，如果佢話係自磨先有問題喇」、「鮮奶真係即刻揸啲鮮奶俾你咩？」。

使用香港品牌 「有良心嫁喇」

還有網民指店家使用的是知名香港品牌「多多」，因此稱讚店家「肯用多多已經算好」、「多多好味吖」、「多多芝麻糊都算係香港做嘅，有良心嫁喇」。