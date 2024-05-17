網上熱話｜食客自備膠飲管替換紙飲管 被餐廳侍應阻止爆口角

首階段「走塑」措施於4月22日起開始實施，禁止堂食及外賣提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管、膠攪拌棒及所有發泡膠餐具。一名食客近日在社交平台表示，日前到一間餐廳用膳，將凍檸茶內的紙飲管，替換成自備的膠飲管，不料有侍應告知「唔用得」，令他當下氣得爆粗斥責對方。帖文引來網民熱議，有人批評侍應無理阻止客人使用自己的膠飲管，但也有人斥事主太衝動，毋須為難侍應，「佢都係打份工」。

該名食客於facebook群組發文，表示本月10日到將軍澳日出康城一間泰國餐廳吃午餐，其間點了凍檸茶，店方提供紙飲筒，他隨即換上自備的膠飲筒，惟有一名女侍應隨即上前，表示不能使用膠飲管。事主聽後大怒反斥，「乜X嘢唔得啊？邊X度唔畀啊？」，對方沒有出聲反駁，樓主在文中更指，「如佢再嘈我即刻拍片」。

網民熱議職員誤解政策 亦斥事主毋須大發雷霆 事主經歷引來網民熱議，有人同意指法例沒有禁止客人使用自備的膠製餐具，批評店員不合理。「唔畀賣同供應，冇話唔畀用喎」、 「個職員誤解咗個政策」、「伙計一知半解，老細又無講清楚，只是餐廳不提供膠筒，不是客人不能用私家膠筒呀」、「環保人士成日叫人自備餐具，而家咪自備左膠餐具，仲想點」、「差啲以為自備飲筒犯法，我岩岩先買左1000支」、「會唔會係(驚)政府會黎check，check到罰店舖？」、「一陣俾人捉以為餐廳提供膠飲筒，你就搞着人哋」、「收到告票又唔係你上庭解畫」。