網上熱話｜食客觀塘嘆40蚊鹹魚雞粒炒飯 老闆豪氣送全場瀨尿蝦

有食客到觀塘一間食店用膳，叫了一碟40元的鹹魚雞粒炒飯，上桌後獲「加餸」(facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」)

外出用膳時，有否遇上老闆因心情靚「免費加餸」？近日，有食客到觀塘一間食店用膳，叫了一碟40元的鹹魚雞粒炒飯，上桌後獲「加餸」，聲稱因老闆「高興」，故全場食客都享有待遇。

facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」周一(15日)有網民於下午1時許發文，稱於觀塘一間食店用餐時，光顧一客40元的鹹魚雞粒炒飯，獲得豪氣贈送瀨尿蝦，店方稱「老闆高興，每位送一隻大大瀨尿蝦」。照片可見，該「足料」瀨尿蝦有一張紙巾的長度。

惟樓主於帖文未有提供店方名稱，強調原因是「不出名是免作宣傳」，故引發網民猜測，「唔講名咁不如畀啲提示啦」、「獨食難肥喎」，有人於照片檯面附有的QR Code發現食店名稱，認出食店疑位於觀塘駿業熟食市場，「有食過佢海鮮，有心機整」、「成日都唔講地址，好彩我知」、「講x咗出嚟老闆破產，到時大寶冰室咁。」

網民猜測：老闆高興定廚師贏馬？

有網民大讚食店「嗱，呢啲就真係識做生意」、「好大一隻瀨尿蝦」，有人猜測「老闆高興或廚師贏咗馬」；不過，亦有人指「碟飯炒大碟啲咪仲實際」、「純睇個炒飯唔太吸引喎」、「點解冇蛋冇生菜又冇洋蔥？」。有網民擔心如遇上老闆心情好曳，「唔高與時連飯都少一半」、「幫襯之前問吓佢心情如何」。有網友則分享曾獲一間西餐小店，老闆兼廚師不時送上炸蝦、煎鵝肝等菜式，「老闆話試菜順便送比客人食，不過疫情時執左了」。