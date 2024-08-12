網上熱話｜香園圍婦人見巴士有位欲直接上車遭拒　批評「大把位都唔畀人上」 (有片)

香園圍管制站自開放客運部分以來，一直深受北上港人歡迎。網上流傳短片顯示，一名中年婦人見即將開出的巴士仍有座位和站立空間，疑直接在隊頭前往登車以節省輪候時間，詎料被巴士公司職員發現及遭要求排隊，遂反駁稱「上到冇人上，(巴士)大把位都唔畀人上，搞錯」。

隊中其他乘客籲婦人收聲

事發於香園圍邊境管制站公共運輸交匯處城巴B8線的月台，長約1分鐘的短片可見婦人在隊頭反方向欲登車不果，並遭巴士公司職員指稱「個個都喺度排隊，你就搏懵，你又喺度話我」。及後按指示排隊的婦人仍不甘示弱，質疑為何拒絕她登上仍然有位的巴士，其時片段所見下一輛B8線巴士已經駛至並準備上客。

巴士公司職員及後向婦人表示，其他乘客當時正在排隊輪候，「阿姐有禮貌好無，講下規矩吖嘛，個個都喺度排隊，你就喺後面走上嚟。」婦人再反駁稱「你話冇位就冇得講啫，大把位吖嘛。」此時排在她身後的一名男乘客疑看不過眼勸諭她收聲，「行啦阿姐，行啦講，打尖仲要講嘢……畀你行仲要講。」片段至此結束。

網民：人人這樣做「部車幾時先開」

拍片的網民形容，該名婦人從隊頭直接「攝上嚟」，遭職員阻止後「仲要話返人轉頭」。有網民直言，若每個人都從隊頭登車，「部車幾時先開好呢？等你個個慢慢追上黎(嚟)，上完一個又一個，最後部車就越嚟越遲走」，「截左(咗)龍點解比你上啊大佬。」同時亦有網民關注若隊伍的乘客全部都想等座位，「你哋唔上就唔畀後面啲人上咁自私都可以？」、「前面啲人有位唔企，後邊啲人又想上車攝上嚟又無可厚非。」