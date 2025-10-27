網上熱話｜香港客北海道自助餐遲入座冇蝦食　賴酒店管理不善竟要求經理補償

在社交平台上再有香港遊客在日本出醜，一名港男日前在社交平台上載相片，指在北海道一間溫泉旅館，因為遲入座，結果酒店自助餐的大蝦已被人拿光，而自己見其他人拿着多過一隻，覺得自己沒有而深感不平，於是與經理投訴，結果酒店被迫拿出廚房餘下的蝦供應給他。雖然他在帖文自稱「西客」，但堅持自己沒有問題，網民就抨擊他「影衰香港人」。

社交平台Threads廣傳一條帖文的截圖，一名香港男人以「西客系列」，自稱自己可能是「西客」。他在帖文表示，在預訂了一間在北海道網走的酒泉酒店，酒店的晚餐是自助餐，並自行將自己的餐點提升至蟹宴。他承認酒店的晚餐在傍晚6時服務，並在8時半就開始收拾，他在6時45分才抵達酒店，並在半小時後才去用膳。該港客表示，他見到餐廳自助餐有一款大蝦，不過當他到達時已被其他酒店顧客拿光，而且在檯上寫明不會補充。男子覺得自己沒有大蝦食而覺得不滿，帖文稱「唔會加嘅嘢食，應該限量」，向酒店職員表示不滿，而職員就一直表示沒有貨可以再供應。然後男子表示，自己在想了一想，就決定向酒店經理投訴，最後酒店拿出了6至7隻蝦給他，男子在帖文還說：「不是話廚房沒有貨嗎？」並堅持問題在酒店一方。