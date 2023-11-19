網上熱話｜香港站搭機場快綫驚覺收費貴　網民即場出閘退款

港鐵機場快綫標榜特快往返市區及機場，車費自然會較一般公共交通昂貴。有網民日前在社交網站發帖指，月初打算在中環乘搭機場快綫往機場博覽館，詎料在香港站一入閘便發現即場收取高昂車費。事主隨即向附近職員查詢，後發現入閘時的確已扣除過百元車資，幸最終成功獲對方協助退款101.1元。

事主在帖文形容「二十幾年來第一次見識過這麼貴的地鐵」、「人都驚呆了」，笑言要怪自己沒有事前做好準備，呼籲大家引以為鑑，日後要事先做好資料搜集。有網民就教路乘搭鐵路往機場的「慳錢攻略」，如到青衣站善用市區鐵路轉乘機場快綫的車費優惠、乘車前先到網站查閱車費和各項優惠等。

有網民指，自己若有時間都不會乘搭港鐵往機場，舉例稱城巴E線機場巴士只需30多元，便能夠從港島前往機場和博覽館，甚或乘搭東涌綫到東涌再轉乘巴士。

機場快綫設即日來回優惠

翻查港鐵網站，雖然從香港站往博覽館站的單程八達通收費為110元，但機場快綫同時設有即日回程優惠，乘客如由市區往返博覽館站、在博覽館站出入閘時間相距超過1小時，即可享有即日來回特別車費優惠。另根據城巴網站，往返銅鑼灣、中環至東涌、赤鱲角的E11及E11A線，全程車費只需21.4元。