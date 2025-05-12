網上熱話｜香港驚現飛澳門航班 「行內人」揭真正用途

香港人前往澳門，一般乘坐金巴或高速客輪，亦有人會坐直升機。近日有網民在指在香港國際機場登機閘口發現一班「香港往澳門」航班，引起熱議。 飛行時間19分鐘 網民在社交平台Threads上分享，指上周六(10日)在香港機場離境登機閘口71號閘，發現有一班編號CX8300的國泰航班，由「香港至澳門」，於早上7時05分起飛。有網民翻查即時飛行狀況網站Flightradar24，確認有這班空中巴士A330航機，起飛時間為7時05分，飛行時間為19分鐘。及後航機於早上10時離澳回港，飛行時間為14分鐘。

由於香港與澳門距離僅約63公里，兩地相距甚近，搭乘飛機並非最快速或便利選擇，因此引發網民的好奇疑問：「有咩人會搭？」、「這是全球最短的航線嗎？」、「一踩油就飛個龍」、「著救生衣示範都未完就要落機」、「有無人加錢坐頭等？」、「得半日假，又好想飛，都唔錯吖」。亦有人認為「坐車比搭飛機更快捷方便，上環港澳碼頭有直升機飛去澳門，家陣去澳門，乘金巴經港珠澳大橋也直澳門，何必乘飛機去澳門」、「提早check in嘅時間已經可以搭金巴來回港澳一趟」。

大型運鈔機 「送去葡京間中銀」 有疑似是行內人的網民表示這班特殊航班並非載客，而是作為大型「運鈔機」，從香港運輸港幣前往澳門，以供澳門賭場使用。航程總共19分鐘，是真正的『起飛即降落』，飛機已於當日早上10時返回香港。」他補充這是包機，專門用來運鈔。另有網民對此更正「運比中銀架喎，邊個話運比賭場？年年都係送去葡京間中銀」。「行內人網民」即回應「Sorry，是我無知」。 有網民笑言，「機上安保人員會不會比機組人員多？！ 史上第一個機上乘客都有配槍的航班！」、「原來是真運鈔機」、「水陸兩路(運鈔)都危險」、「長知識了」。