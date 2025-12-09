網上熱話｜馬鞍山女食84蚊霸王餐被「尋人」 點解食店收據話找咗數？

馬鞍山一間米線店一名女子涉食84元「霸王餐」後走數，被店方公開閉路電視截圖同時，亦附上了一張顯示「已付款收據」的收據。(facebook群組「沙田/馬鞍山之友」)

餐廳不時發生懷疑食霸王餐事件後，店方會於社交平台公開閉路電視截圖「尋人」，而最新一宗是位於馬鞍山一間米線店，一名女子涉食84元「霸王餐」後走數，被店方追緝，不過店方在社交平台帖文公開閉路電視截圖同時，亦附上了一張顯示「已付款」的收據，有網民質疑為何「找咗數」仍要公開尋人，店方解釋「我哋伙記佢自己畀咗錢出嚟，話係自己疏忽，但係我哋當然唔會畀佢自己出錢，我哋畀返錢畀該伙計，同佢講呢個並唔係你嘅錯。」

該間米線店的高層近日在facebook群組「沙田/馬鞍山之友」發帖，寫道：「請尊重小店，拒絕霸王餐」，指發現一名女食客用餐後未有付款便離開，並呼籲：「我哋明白大家生活不易，若真有困難，請開聲同我哋商量，我哋好樂意盡力幫忙！但食霸王餐不單缺德，更令小店經營雪上加霜。亦係一種極度唔尊重人嘅行為，對我哋呢間小店嘅生計造成影響，如果返來埋單，將會delete 此po。希望大家互相體諒，共同守護小店嘅營運，尊重每一位努力工作嘅人，每一份支持都係我哋堅持落去嘅動力。」

閉路電視截圖可見事發於周六晚上近8時半，該名女子戴眼鏡、穿白色上衣及深色外套，獨自用餐後，手持手機直接離開，桌上仍放有未付款的帳單。店方附上的帳單照片可見她於晚上7時許入座，點了一碗38元的酸辣粉、一杯8元的凍奶茶及一客38元的蒜泥白肉青瓜卷後，消費總額84元。惟有網民發現該收據卻顯示已收取100元，並找贖16元，質疑「係咪已經畀咗錢啦」、「最後來找返條數？見最後有張找贖收據」、「如果找返條數，無謂放上網，一陣條女俾人起底又變肥牛哥事件2.0」。

員工孭鑊自掏腰包被拒 「唔係你嘅錯」

店方高層隨即回應解謎，原來，事後一名員工認為是自身疏忽才讓食客「走數」，決定「孭鑊」主動掏腰包代為付款填補損失，惟被高層拒絕：「因為我哋個伙記佢自己畀咗錢出嚟，話係自己疏忽咗，但係我哋當然唔會畀佢自己出錢，亦唔應該由佢代出，我哋亦畀返錢俾該伙計，並同佢講呢個並唔係你嘅錯，無需要咁做。」有網民回應：「如果你係老闆，抵讚！」

另有網民斥女食客「84元都走單！」、「樣衰晒！成個馬鞍山知」、並提出「都係先畀錢後比餐啦！」不過，也有人認為該女子「係咪忘記咗咋」、「應該是忘記了比錢多過有意走數。」，亦有人稱「幾十蚊唔好擺人地果樣上去啦」。