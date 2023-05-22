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2023-05-22 17:50:00

網上熱話｜馬鞍山新港城現「民工宿舍」出租　330呎單位劏10張碌架床位(多圖)

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網上熱話｜馬鞍山新港城現「民工宿舍」出租，330呎單位劏10張碌架床位。(28HSE)

香港租金貴絕全球，百物騰貴之下，近日有業主索性將自家物業改裝成內地「民工宿舍」式間隔出租吸引客人，330呎單位劏出10張碌架床位，而業主更指明只接受女性租客租用。

女士限定預繳全年租有9折

該「民工宿舍」位於馬鞍山藍籌新港城，近日一位業主在地產資訊平台將單位放租，不過並非整個屋出租，而是將一個330方呎的單位，劏出10張碌架床位。依網站資料顯示，每個床位月租2,200元，更指明女士限定，不接受男士申請。

網站資料顯示，該單位實用面積為330方呎，位於新港城P座高層，設有兩間，但浴室僅得一個。而2,200元的租金已包括差餉、地租、管理費及水電煤氣費用；業主又提供全年預繳租金優惠，全年預繳租金為2.37萬元，除開每月只需1,980元，即提供9折優惠。

若業主成功將全部至少10個床位出租，每月可收租2.2萬至2.64萬元；依照中原網站資料指，新港城同類單位月租平均在1.4萬水平，相較之下，以「民工宿舍」出租可獲的租金至少高出5成。

一間房設4個房位

根據網站圖片所示，客廳擺放兩張較大的碌架床，下層為雙人床位；房間內各有兩張碌架床，連同上下床位計，每間房可睡只少4人，房內亦有窗台；廚房及浴室亦有提供，浴室採企缸設計。

網民：香港真係地獄都市

不少網民對於此類「民工宿舍」出現在香港感到詫異，認為香港住屋水平每況愈下，甚至形容比住小型劏房更差，「咁X折墮都諗得出， 香港真係地獄都市」、「排隊沖涼都有排，連張枱食飯都無」、「我估得大陸人先會唔介意住呢啲」、「張床整到好似宿營咁」、「去返60至70年代」。

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