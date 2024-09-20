網上熱話｜馬騮現身尖沙咀名店外　路人笑稱：順手牽手袋走

馬騮現身尖沙咀鬧市！有網民在社交平台小紅書上傳影片，可見周三（18日）中秋節翌日公眾假期，一隻馬騮出現在人流密集的尖沙咀，於距離Chanel、LV等名店不遠處的一座大廈外牆上行走。網民描述當時不少路人看着牠過馬路，然後沿着水管向上爬行，形容「去動物園都沒這麼近距離看過猴子」，還說有路人猜測牠是坐巴士過來，另有網民笑稱「看看有沒有合適的奢侈品，順手牽一個手袋走」。

樓主稱對場面感震驚，「我去動物園都沒這麼近距離看過猴子」，還說有路人看到他過馬路，「然後上房了」，猜測牠是坐巴士過來的，因為香港有一個猴子山離這裏很遠。樓主笑稱「難道打工馬騮今天也放假過節。」亦有網民留言表示「搵食艱難，猴子都下山來了」、「咁遠水路」、「獅子山下來⋯⋯窩打老道一路狂奔到尖沙嘴嗎」、「放假不能出來逛街嗎」，「打工人午休出來透氣怎麼啦」、「大師兄下山逛逛名牌店不行嗎」、「它也受不住名牌的誘惑」、「猴說他看看有沒有合適的奢侈品，順手牽一個手袋走」，亦有網民表示「幾個月前我在海港城見過一個猴子，懷疑可能就是它，這麽久都沒抓起來？」、「有咩出奇喺啟德遊輪碼頭都見過」。