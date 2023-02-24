網上熱話｜騙徒訛稱拾獲失貓要求先付2000蚊　網民：只係P圖呃你錢

不時會有人走失自家寵物，主人大多會重酬尋寵，但有騙徒卻利用主人痛苦來騙財。有網民指，其家人的愛貓走失，故於社交平台發尋貓啟事，及後一陌生人聯絡訛稱拾獲失貓，卻要先付2,000元才歸還。有網民回應指「是P圖呃錢」，引起大眾熱議。

陌生人聯絡訛稱拾獲失貓

該帖文在天下貓貓一樣貓群組上發布，事主在社交平台上表示，「有人話搵到貓貓，我願意俾錢但而家佢唔肯比返隻貓喎我」，指其父親飼養的英國短毛貓不慎於上水天平邨一帶走失，故發尋貓啟事表明願意提供薄酬。

事隔數天，事主收到一名陌生男子的訊息，聲稱在天平邨天明樓附近拾獲失貓，並附有1張貓咪在貓袋內的相片。

事主心急尋回貓隻及相約男子交收，不過對方突問：「你願意為貓貓付出多少接返貓貓？」，事主感到可疑，提出「見面再傾」，但男子卻要求「先說好（價錢）」，她稱願意付出700元，並指自己現身處天平商場，能隨時領回貓貓。