網上熱話｜騙徒訛稱拾獲失貓要求先付2000蚊　網民：只係P圖呃你錢

不時會有人走失自家寵物，主人大多會重酬尋寵，但有騙徒卻利用主人痛苦來騙財。有網民指，其家人的愛貓走失，故於社交平台發尋貓啟事，及後一陌生人聯絡訛稱拾獲失貓，卻要先付2,000元才歸還。有網民回應指「是P圖呃錢」，引起大眾熱議。
陌生人聯絡訛稱拾獲失貓
該帖文在天下貓貓一樣貓群組上發布，事主在社交平台上表示，「有人話搵到貓貓，我願意俾錢但而家佢唔肯比返隻貓喎我」，指其父親飼養的英國短毛貓不慎於上水天平邨一帶走失，故發尋貓啟事表明願意提供薄酬。
事隔數天，事主收到一名陌生男子的訊息，聲稱在天平邨天明樓附近拾獲失貓，並附有1張貓咪在貓袋內的相片。
事主心急尋回貓隻及相約男子交收，不過對方突問：「你願意為貓貓付出多少接返貓貓？」，事主感到可疑，提出「見面再傾」，但男子卻要求「先說好（價錢）」，她稱願意付出700元，並指自己現身處天平商場，能隨時領回貓貓。
「獅子開大口」索價2,000元
不料男子竟「獅子開大口」索價2,000元，事主回覆則「最多1,500元」，男子又回事主「咁你俾左我先，我怕一陣俾人話我偷貓，之後天平商場等」。男子回覆令事主感不妥，懷疑對方意圖騙錢，提出堅持要面對面「一手交錢，一手交貓」。
貓主：已就事件報警求助
事主最終沒有交代男子如何回應，同時慨嘆「其實已經預咗搵唔返貓貓」，她又就事件向警方求助，「我已經報警及落口供。不過警方話對方號碼應該係太空咭。所以都係無用。」
網民：只係P圖呃你錢
有網民認為，該男子是騙徒，貓在袋中照片亦是「P圖」；亦有網民叫事主儘快報警，「賤人，利用别人嘅愛心呃$」、「點解執咗人隻貓，諗住交還比人但要用張太空咭？你都應該估到佢咩料！」、「請儘快報警」、「唔見到隻貓一定唔可以俾錢，而家有妳隻貓張相去p圖實在太容易。」、「香港而家好多專才搵緊食，因為佢地知道香港網騙無人會幫你認真查」、「張相隻貓你肯定你個隻嗎」、「要先入數都是假」、「佢連有無頸圈都無答，淨係識問你比幾錢，似係呃錢多，同埋點解唔肯見面交收，咁鬼」、「你一轉錢佢即消失」。
走失英國短毛貓照片：
騙徒疑為慣犯
另有貓主看過對話截圖，直指該電話號碼的持有人疑為慣犯，稱自己月初同樣遺失貓貓，數天後就收到該號碼傳來訊息，提出收取3,000元作為報酬。
她一口答應並要求見面確認，可是對方卻質疑她「認不到自己的貓」，又稱「如果你冇心機接返貓貓就由佢，我交畀人領養」，要求她盡快轉帳，「我有話畀double錢，佢都係堅持要先收錢後接貓」。