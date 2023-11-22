網上熱話｜高達愛好者偕友遊日　對方Plan錯去台場勁失望

近日有網民社交媒體上吐苦水，表示與友人到日本旅行，原本打算到橫濱欣賞可動的高達模型，豈料最終友人卻帶了他去台場看獨角獸高達，令他大感失望。然而，網民似乎一片嘲笑多於同情。
在一個高達的社交群組，周一（20日）有網民就大吐苦水。他表示，與兩名友人去日本旅行，由於另外兩位朋友都不是高達愛好者，而他自稱不是在狂熱，但也有一定熟識，於是與設計行程的朋友表示要去看「巨型高達」。然而在日本，目前有3隻1:1的巨型高達模型，當中包括東京台場的1:1獨角獸高達、橫濱1:1可動的RX-78高達以及福岡RX-93ff ν高達，故此友人並不清楚樓主要看的是橫濱那座，於是在其中一日安排了到台場。
樓主表示，自己去到現場發現高達與網上影片不同，於是就問問朋友。不過友人其實不清楚其要求，到最後樓主觀看獨角獸高達的發光表演後才發現「中伏」。之後樓主埋怨友人，但友人稱自己根本不清楚，又指都是一樣的高達。而樓主就大感不悅。
橫濱高達只展出至明年三月底
雖然無法得知樓主是否屬實，但是其他人似乎就不太同情。有網民直指樓主因為沒有說清楚是要看可動的橫濱高達。又有網民表示，其實從台場前往橫濱也不算很遠，根據Google Map建議，搭乘鐵路從台場大約花1小時15分鐘可以抵達橫濱。然而橫濱的高達需要入場費，台場及福岡則不需要，在近期遊客增加的日本，可能需要預先購票才能入場。另外，橫濱的高達也有預定期限，展出將在明年3月31日後停止。