網上熱話｜鬧市手推兩層高發泡膠終倒下　途人嘩然網民感嘆「搵食艱難」

發泡膠箱仍然是街市賣菜和運送海鮮的主要容器，不少批發商或檔販使用後都會安排回收重用。有網民在銅鑼灣鬧市，目擊有數名負責回收的工友，在熙來攘往的軒尼詩道上推着一車發泡膠箱，堆積起接近兩層高之餘，手推車上的發泡膠箱亦傾倒向左邊，場面驚險萬分。
▼鬧市有手推車運送近兩層高發泡膠箱▼
倒下一刻有途人成功走避
有知情網民就提到，街市每日都會棄置大量發泡膠箱，加上部分位置不方便停車，回收商只好在走多兩轉的同時「一次過推咁大量」。有留言就對回收商員工表達尊重，「搵食艱難」，亦有人戲言「遲啲高過IFC」、「冧落嚟就好笑喇。」同時，有人認為此情此景在香港常見，「唔係一直都有嫁(㗎)咩」，但發帖網民稱一般情況未如今次誇張。
無獨有偶，場面除吸引發帖網民拍低和分享外，附近的灣仔鵝頸街市一帶亦有另一網民目擊同一架發泡膠手推車，並攝錄到發泡膠箱倒下的一刻。從影片可見，事發當刻周邊有一批途人嘩然，亦有另一推着手推車的途人成功走避。
▼網民留言回應▼
政府設冷壓機在地回收發泡膠箱
翻查資料，環境及生態局局長謝展寰今年5月在立法會回覆的質詢指出，從環境效益角度出發，重用發泡膠箱較即時回收好，但發泡膠也有缺點，如材料強度差、容易裂開、破碎和不易自行降解等，又稱運送內地供港蔬菜水果的發泡膠箱，大部分會運回內地重覆使用。
此外，謝展寰稱食環署、漁護署和魚類統營處分別在全面翻新後的街市和批發市場設置冷壓機，安排本地環保回收商為因破損等原因而未能重用的發泡膠箱，進行在地回收和循環再造。