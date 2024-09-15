網上熱話｜鬧市手推兩層高發泡膠終倒下　途人嘩然網民感嘆「搵食艱難」

發泡膠箱仍然是街市賣菜和運送海鮮的主要容器，不少批發商或檔販使用後都會安排回收重用。有網民在銅鑼灣鬧市，目擊有數名負責回收的工友，在熙來攘往的軒尼詩道上推着一車發泡膠箱，堆積起接近兩層高之餘，手推車上的發泡膠箱亦傾倒向左邊，場面驚險萬分。

倒下一刻有途人成功走避

有知情網民就提到，街市每日都會棄置大量發泡膠箱，加上部分位置不方便停車，回收商只好在走多兩轉的同時「一次過推咁大量」。有留言就對回收商員工表達尊重，「搵食艱難」，亦有人戲言「遲啲高過IFC」、「冧落嚟就好笑喇。」同時，有人認為此情此景在香港常見，「唔係一直都有嫁(㗎)咩」，但發帖網民稱一般情況未如今次誇張。

無獨有偶，場面除吸引發帖網民拍低和分享外，附近的灣仔鵝頸街市一帶亦有另一網民目擊同一架發泡膠手推車，並攝錄到發泡膠箱倒下的一刻。從影片可見，事發當刻周邊有一批途人嘩然，亦有另一推着手推車的途人成功走避。

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