網上熱話｜魚友釣到沙巴龍躉幼魚證自行繁殖 放生行為終禍害危害海洋生態？

有釣魚人士在網上附圖發帖，表示相信不少人已釣過沙巴龍躉幼魚，足證非本地物種的放生沙巴龍躉已經適應大海，並開始自行繁殖。貼文發出後，樓主被疑似放生人士留言詛咒，指應放過此等沙巴龍躉幼魚；但同時不少網民表示極度擔憂，指沙巴龍躉屬外來物種，而且非常霸道，擔心本地海洋生態將現大災難！

沙巴躉已開始自行繁殖？

網民於Facebook 群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文後，獲得不少回覆，有疑似放生人士詛咒樓主幼魚也不放過會「畀天收」；但大多數網友都表示非常擔心海洋生態，應見一條殺一條，因為沙巴龍躉非常霸道，即使在街市脫水近半小時也未死，放回入缸又可以繼續游；而且胃口又大，會吃掉本土其他物種，怒指放生人士才是殺生最多的人，弄巧反拙。

有網友釣到沙巴躉幼魚（圖：[email protected]香港街市魚類海鮮研究社）

有疑似放生人士詛咒樓主連幼魚也不放過

見一條殺一條

沙巴躉生命力非常頑強

有網友解說沙巴躉危害本地海洋生態的原因

生態鏈將會大受影響

本地物種已經大幅減少

海洋生物多樣性將會大大減少

解決方法一：潛入放生團隊再之後立即釣回自己食

解決方法二：你懂的

青衣碼頭屬熱門放生地點

放生人士才是殺生最多的人？

無知已是罪過？

放生沙巴龍躉恐釀生態災難？

沙巴龍躉是由花尾龍躉和老虎斑人工混種出來的養殖海魚，本是不育，也不應該存在於大自然，其死亡率低，生長速度異常快，放任其於海洋生長，恐怕日後會出現超級大沙巴龍躉，而且沙巴龍躉食量驚人，會獵食大量小魚，變相爭奪本地魚類的資源及嚴重威脅其生存。現時如果演變成真的能野外繁殖，或會大大影響生態鏈，後果不堪設想。

原文刊登於 Yahoo Food