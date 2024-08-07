網上熱話｜魯莽母衝港鐵失敗 BB獨留車廂 好心男乘客照顧「活失物」

家長帶BB坐港鐵要小心，千萬不要為一時心急「衝門」，否則隨時釀悲劇！一位推着BB車的媽媽試圖衝入東鐵綫車廂，惟當時車門正關閉，最終只有BB車「抵壘」，而媽媽卻留在月台。幸遇到一位好心男乘客上前暫時幫忙照顧安撫小朋友，並在下一站下車將「活失物」交予港鐵職員看管。

社交平台小紅書有網民直擊過程，事件發生於上月17日晚上9時，樓主表示當時正坐東鐵綫前往羅湖，一名媽媽推BB車「衝門」，當時車門正關閉，「寶寶被推進地鐵門的那一刻，門關上了，媽媽還沒進來，怎麽辦？此時此刻媽媽應該很著急」，影片可見BB車在列車內，一名男子扶著嬰兒車照顧小朋友，嬰兒「啜奶嘴」望向男子，媽媽不見了卻未有大哭，及後男子於下一站月台把BB連車交予港鐵職員看管，樓主表示「幸虧有港鐵工作人員積極協調。」

好心男小紅書講事發經過 帖文發布後，想不到竟意外獲得該名好心男乘客的回覆。他表示當時媽媽仍「施施然」正準備上車，但當時已有廣播提示關門，車門正關上時，BB車處於門和月台之間，為保護小朋友，他迅速將BB車拉進車廂內，媽媽及其同伴當時呆立當場。列車啟動後，他幫忙照顧和安撫小朋友，直到下一站將「活失物」交給港鐵職員。好心男乘客補充說：「其實成件事好危險，可能係東鐵最近安裝了幕門，大家都對關門嘅預判有誤差。幸今次無意外，而且件事真係好喜感。因為個BB完全唔怕人，仲要識互動。」他亦呼籲大家乘坐地鐵時要留心廣播。

不少網民留言讚揚這位好心男乘客的善舉，同時斥媽媽的做法對小朋友極度危險，不負責任，「推BB車都衝門，有冇搞錯」、「為何不等下班車」。