網上熱話｜麥當勞請燒味師傅？ 求職平台火速下架　網民：仲諗住有麥切雞

麥當勞請燒味師傅？有網民日前發現求職平台出現一則奇怪的招聘廣告，顯示連鎖快餐店麥當勞聘請燒味師傅，不少網民聯想到麥當勞可能將有「麥切雞」等新產品。亦有網民推測或是員工飯堂請人，但相關招聘期廣告於今日已下架，推測疑是求職平台輸入資料出錯。

本周一（19日），有網友在連登討論區上分享了一張招聘廣告，稱發現麥當勞在某求職平台上招聘燒味師傅。從上傳照片見到，「Mcdonalds」正在招聘燒味師傅，為中級階層職位，工作地點在屯門，每星期工作4至5日，月薪為18,500-$20,000，目前空缺為1人。

網民推測輸入資料出錯 「Agent落錯嘢啫」 不少網民聯想到麥當勞可能將有新產品，「仲諗住有麥切雞」、「叉燒mcgriddle?」、「準備出叉雞堡？」、「叉燒雞腿包」、「脆辣切雞包」、「麥汁叉燒」、「麥叉漢堡」、「賣乾炒牛河未」，亦有網民推測「可能是員工飯堂請人」、「嶺南定珠海(飯堂)」，惟有留言提到麥當勞總部並非位於屯門。雖然眾說紛紜，但相關招聘期廣告於短時間內已下架，不少網民推測是求職平台輸入資料出錯，「麥當勞英文正確串法唔係『McDonald's』咩？如果係真嘅麥當勞出呢則廣告嘅話都幾兒戲喎」、「Agent落錯嘢啫」。

