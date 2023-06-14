網上熱話｜麥當勞躁男大戰阿婆為爭個位　網民：以為老就大晒

為爭個位，可以去到幾盡？網上日前瘋傳一段片長1分30秒題為「躁男麥當勞大戰阿婆」的影片，該影片貼文，聲稱事件起因是男子在麥當勞找到位置坐下後，婆婆走過來「霸位」，並把男子正在充電的手機「掟落地」。

男子：依家啲阿婆真係九唔搭八！

影片開頭，黑衣中年男子已對坐在椅上的阿婆大吼，「好躁啊而家！」阿婆不甘示弱稱，「你做咩嘢掂我啊？」男子怒斥：「我掂你？你掹我電話？吓！你掹我電話？」麥當勞有女職員勸男子冷靜，男子怒氣未消，再向阿婆炮轟：「掹我啲嘢呀！吓！依家啲阿婆真係，你真係九唔搭八！真係！」

阿婆之後故作委屈向職員表示：「我而家想坐，食嘢！」男子不忿稱：「我喺呢度等(位)，妳又要夾硬坐過嚟。」職員於是向該名阿婆詢問，本身是否坐旁邊那張枱。惟阿婆未有正面回應，只說「佢擺啲嘢喺度」。職員再三追問下，婆婆終指旁邊的枱表示，「我啱啱嚟，佢想坐喺度，佢跌晒啲嘢，點坐啊？」男子即要求婆婆正面回答，「問你係咪坐喺度，你答啦！你啲阿婆真係」