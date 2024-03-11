網上熱話｜麻鷹闖東鐵綫車廂搭「霸王車」 網民：兩蚊都無畀(有片)

今日（11日）早上一名「不速之客」搭東鐵綫列車，「連兩蚊都無畀」，「牠」不是普通乘客，而是一隻有「鷹仔虎」之稱的松雀鷹，在東鐵綫月台捕捉麻雀失敗後飛入車廂乘坐「順風車」，及後離開。 有網民今早在facebook群組「香港自然生態論壇」發文，指家人乘搭東鐵綫時，在車廂發現一隻不速之客。從照片可見，一隻麻雀以及疑似松雀鷹在月台位置，麻雀懷疑受傷半伏地上，松雀鷹則站立在麻雀身後「虎視眈眈」。另一段影片可見該隻疑似松雀鷹飛入了東鐵車廂，並站立在扶手橫杆，不時好奇地四周張望。

疑追麻雀誤飛月台範圍 樓主指出，當時松雀鷹疑為了追麻雀，誤飛入東鐵月台範圍，「麻雀應該受咗傷，裝死，最後趁機走甩，隻『疑似鷹』就誤入車廂」，不過幸好最終懂得下車，順利飛走，未有受傷或傷及任何人。 網民對這特殊乘客議論紛紛：「比人類還守規矩」、「$2都無畀」、「車廂不准飲食」、「佢又幾乖喎，咁多人響架車度正常應該亂飛亂撞」、「好彩隻麻雀夠醒目走得甩啫」、「可能係捉麻雀捉到入左車廂」。 性格兇悍 主動攻擊其他猛禽 資料顯示，松雀鷹為小型森林性猛禽，成鳥背面呈灰褐色，頭頸部灰色更濃。胸腹部有橘色粗橫紋及斑點。整體羽色近似鳳頭蒼鷹成鳥，但鳳頭蒼鷹壯碩許多。松雀鷹性格相當兇悍，不時會主動攻擊其他猛禽，故有「鷹仔虎」之稱，牠雖不易見，但常發出「啾－救救救救…」的尖細叫聲，是偵測其存在的重要線索。

