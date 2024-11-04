網上熱話︱黃大仙呢個收費廁所再惹熱議 每次兩蚊「貼心」收支付寶

香港出現收費廁所？有網民早前於社交平台上載圖片，指使用黃大仙祠的洗手間門外設有入閘機，需要電子支付2元才可內進，引起網民熱議，驚嘆「第一次見香港廁所要收費！」，亦有人指黃大仙祠洗手間收費早在2021年已實施。當年報道指祠方曾回應，因近年不少人濫用祠內的洗手間，大量旅行團或行山友相約集合，使用量超出負荷，導致衛生環境惡劣「連洗手盆都見過黃金」，祠方翻新廁所後「落閘收費」，希望保持地方清潔，不想付費的市民可選擇附近籤檔的另一個廁所。

有網民日前再路經黃大仙祠洗手間收費感到詫異，逐在社交平台facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」貼圖重提此事，引起不少網民關注。圖片所見，洗手間通告列明收費2元正，更「貼心支援」支付寶或八達通付費，據知該座廁所設於正門保安更亭旁，除一米以下小童及65歲或以上長者免費使用，善信每次使用都需支付2元，可以八達通拍卡或支付寶掃二維碼付款，亦可將硬幣投入閘機旁的香油錢箱。

收費廁所引起網民熱議，有人稱「如果乾淨又無問題吖」、「我寧願比乾淨仲好」、「只要乾淨，十蚊都畀」、「明碼實價有咩問題？」、「廁所經濟」、「歐洲睇下，2歐羅（約17港元），有人管理2hkd 已經好平」，亦有人批評「好耐以前返大陸去廁所先要比錢」、「係咪收咗2蚊，個廁所特別乾淨先？」、「這些小錢都不放過」、「黃大仙改名叫錢大仙」、「過隔離黃大仙中心唔使錢啦」。

