網上熱話｜10蚊銀「解體」變一毫 網民：做咗我細個好想做嘅嘢

香港的十元硬幣有著獨特的造型，一條顯眼的銀邊和金色圓圈令人一眼就可以認出！近日社交平台Threads就有網友上傳了一張相片，從中可見一個十元硬幣竟然「解體」了，十元硬幣中人心的金色圓圈部分脫落，造型變得好像一個一毫子。網友笑指「我個十蚊銀變咗一亳子」，亦不知自己要如何處理這個一分為二的十蚊銀。

相片上傳後不少網民都表示大開眼界，「真係第一次見，我要Save低佢」、「這狀況也遇上，留念欸」、「想知點做到」；更有很多人表示網友這幅想滿足了小時的幻想，「做左我由細到大想試既野 」、「細個一直想講佢拆出嚟玩 終於見到分開個樣係點」、「細個有ff過係咪可以夾硬分開，多謝樓主提供示意圖lol 」.