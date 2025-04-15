網上熱話｜15歲仔初遊日自嘲「打敗99%中學生」　家長留言攻擊引爆世代罵戰

一名15歲男中學生發文分享去旅行的喜悅，指出「人生第一（次）去日本，打敗99.9%香港中學生」，還興奮晒出登機證和機場相。(Threads)

現今世代小朋友年紀輕輕已周遊列國，但亦有人很遲才有機會外遊。近日社交平台Threads上一篇帖文引起熱話，更爆發世代罵戰，至今已有190萬次瀏覽。

一名15歲男中學生發文分享去旅行的喜悅，指出「人生第一（次）去日本，打敗99.9%香港中學生」，還興奮晒出登機證和機場相。沒料到一句網上潮語句子引來不少「家長級網民」誤會，以為他在炫耀，紛紛留言拿出自家「威水史」嘲諷，「好叻咩？我個女未出世就喺嗰肚度搭飛機去日本」、「我個女1歲已經陪我搭飛機去日本，好心你收X啦」、「我個仔5歲已去過6次日本啦」。