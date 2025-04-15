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2025-04-15 16:46:58

網上熱話｜15歲仔初遊日自嘲「打敗99%中學生」　家長留言攻擊引爆世代罵戰

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一名15歲男中學生發文分享去旅行的喜悅，指出「人生第一（次）去日本，打敗99.9%香港中學生」，還興奮晒出登機證和機場相。(Threads)

一名15歲男中學生發文分享去旅行的喜悅，指出「人生第一（次）去日本，打敗99.9%香港中學生」，還興奮晒出登機證和機場相。(Threads)

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現今世代小朋友年紀輕輕已周遊列國，但亦有人很遲才有機會外遊。近日社交平台Threads上一篇帖文引起熱話，更爆發世代罵戰，至今已有190萬次瀏覽。

一名15歲男中學生發文分享去旅行的喜悅，指出「人生第一（次）去日本，打敗99.9%香港中學生」，還興奮晒出登機證和機場相。沒料到一句網上潮語句子引來不少「家長級網民」誤會，以為他在炫耀，紛紛留言拿出自家「威水史」嘲諷，「好叻咩？我個女未出世就喺嗰肚度搭飛機去日本」、「我個女1歲已經陪我搭飛機去日本，好心你收X啦」、「我個仔5歲已去過6次日本啦」。

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一名15歲男中學生發文分享去旅行的喜悅，指出「人生第一（次）去日本，打敗99.9%香港中學生」，還興奮晒出登機證和機場相。(Threads) 沒料到一句網上潮語句子引來不少「家長級網民」誤會，以為他在炫耀，紛紛留言拿出自家「威水史」嘲諷，「好叻咩？我個女未出世就喺嗰肚度搭飛機去日本」、「我個女1歲已經陪我搭飛機去日本，好心你收X啦」、「我個仔5歲已去過6次日本啦」。(Threads) 沒料到一句網上潮語句子引來不少「家長級網民」誤會，以為他在炫耀，紛紛留言拿出自家「威水史」嘲諷，「好叻咩？我個女未出世就喺嗰肚度搭飛機去日本」、「我個女1歲已經陪我搭飛機去日本，好心你收X啦」、「我個仔5歲已去過6次日本啦」。(Threads) 沒料到一句網上潮語句子引來不少「家長級網民」誤會，以為他在炫耀，紛紛留言拿出自家「威水史」嘲諷，「好叻咩？我個女未出世就喺嗰肚度搭飛機去日本」、「我個女1歲已經陪我搭飛機去日本，好心你收X啦」、「我個仔5歲已去過6次日本啦」。(Threads) 沒料到一句網上潮語句子引來不少「家長級網民」誤會，以為他在炫耀，紛紛留言拿出自家「威水史」嘲諷，「好叻咩？我個女未出世就喺嗰肚度搭飛機去日本」、「我個女1歲已經陪我搭飛機去日本，好心你收X啦」、「我個仔5歲已去過6次日本啦」。(Threads) 樓主及後亦解釋非早過99%中學生去日本好威水，相反是自嘲15歲咁遲先去日本旅遊，他明白網民難免會誤解他的意思，希望大家「唔好嗌交」，又感謝明白意思和幫忙解釋的網民。(Threads) 不少藝人亦力撐樓主，連廖子妤、江𤒹生等都留言鼓勵。(Threads) 網民大讚其回應，「po主15歲EQ高過成串啲成年人」、「厲害，面對咁多toxic comment仲可以咁大方，家教同品格方面係真真正正打敗99.9%嘅人」、「你回應好成熟，祝你玩得開心啊」(Threads) 網民大讚其回應，「po主15歲EQ高過成串啲成年人」、「厲害，面對咁多toxic comment仲可以咁大方，家教同品格方面係真真正正打敗99.9%嘅人」、「你回應好成熟，祝你玩得開心啊」(Threads) 有年輕網民不屑家長級網民批評留言，直斥「留言區好大浸白花油味」、「成班中年阿叔阿嬸喺度跑出嚟認叻認屁 ，有啲仲叫個中學生收x」、「睇唔明嘅都係老人家」、「各位daddy mammy返Facebook啦」、「見到嗰班香港80後70後家長喺度獻醜」，暗指年紀大的網民看不懂帖文就妄下判斷，留言攻擊15歲學生。(Threads) 有年輕網民不屑家長級網民批評留言，直斥「留言區好大浸白花油味」、「成班中年阿叔阿嬸喺度跑出嚟認叻認屁 ，有啲仲叫個中學生收x」、「睇唔明嘅都係老人家」、「各位daddy mammy返Facebook啦」、「見到嗰班香港80後70後家長喺度獻醜」，暗指年紀大的網民看不懂帖文就妄下判斷，留言攻擊15歲學生。(Threads)

網民大讚樓主回應「EQ高過成年人」

不少網民幫忙解畫，解釋「打敗99% XX」是最近在網絡興起的潮語，是一種誇張形容，並不代表事實。樓主及後亦解釋非早過99%中學生去日本好威水，相反是自嘲15歲咁遲先去日本旅遊，他明白網民難免會誤解他的意思，希望大家「唔好嗌交」，又感謝明白意思和幫忙解釋的網民，又稱自己在日本玩得很開心。網民大讚其回應，「po主15歲EQ高過成串啲成年人」、「厲害，面對咁多toxic comment仲可以咁大方，家教同品格方面係真真正正打敗99.9%嘅人」、「你回應好成熟，祝你玩得開心啊」，亦有不少人安慰及祝福樓主玩得開心啲。

廖子妤江𤒹生留言鼓勵

不少藝人亦力撐樓主，連廖子妤、江𤒹生等都留言鼓勵。

年輕網民不屑「白花油味」：返Facebook啦

有年輕網民不屑家長級網民批評留言，直斥「留言區好大浸白花油味」、「成班中年阿叔阿嬸喺度跑出嚟認叻認屁
，有啲仲叫個中學生收x」、「睇唔明嘅都係老人家」、「各位daddy mammy返Facebook啦」、「見到嗰班香港80後70後家長喺度獻醜」，暗指年紀大用慣fcebook的網民看不懂Threads帖文就妄下判斷，留言攻擊15歲學生。

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