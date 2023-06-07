網上熱話｜2短裙女馬路MMA打到露底　2男勸架變4人混戰 (有片)

又有街頭MMA上演！今日(7日)網上流傳一段影片，顯示兩名穿短裙女子於油麻地上海街馬路上打架，就算打到走光，底褲清晰可見，亦並無理會，期間有多人上前勸阻亦告失敗收場，最終演變成4人混戰，影片惹來網民熱議。

灰衣男：做咩嘢呀你

影片長逾2分鐘，甫開始已見兩名穿短裙女子在馬路上扭打一團，初時戰況未算十分激烈，只見一名女子於一輛私家車前壓住另一名女子，惟兩人打得投入，就算走光露底亦在所不惜，其後有女子嘗試上前勸架，惟兩女子一於少理，之後有穿灰色衫的男子上前用手打了黑裙女子一下，喊道「做咩嘢呀你」，喝令她起身放手，又推了黑裙女子臉部一下，惟對方並無放手，反而推了灰衣男子腿部一下。