網上熱話｜2短裙女馬路MMA打到露底　2男勸架變4人混戰 (有片)

又有街頭MMA上演！今日(7日)網上流傳一段影片，顯示兩名穿短裙女子於油麻地上海街馬路上打架，就算打到走光，底褲清晰可見，亦並無理會，期間有多人上前勸阻亦告失敗收場，最終演變成4人混戰，影片惹來網民熱議。
灰衣男：做咩嘢呀你
影片長逾2分鐘，甫開始已見兩名穿短裙女子在馬路上扭打一團，初時戰況未算十分激烈，只見一名女子於一輛私家車前壓住另一名女子，惟兩人打得投入，就算走光露底亦在所不惜，其後有女子嘗試上前勸架，惟兩女子一於少理，之後有穿灰色衫的男子上前用手打了黑裙女子一下，喊道「做咩嘢呀你」，喝令她起身放手，又推了黑裙女子臉部一下，惟對方並無放手，反而推了灰衣男子腿部一下。
兩女起身再扭打
畫面一轉，一名白衣男子出現，試圖分開兩名女子，惟被灰衣男拉開，兩名女子隨即起來又轉到馬路上扭打，此時戰況開始激烈，兩名女子互相揮拳及扯頭髮，灰衣男和白衣男連忙上前一同嘗試分開兩女，惟兩名女子仍然沒有理會，再次打到跌在地上，期間穿淺色裙的女子不顧走光底露，不斷地用雙腳踢開白衣男。
此時戰況進入白熱化，畫面轉到第3個位置，演變成2男2女混戰，4人扭作一團，白衣男用普通話大叫「不要動手，不要動手」、「分開、分開」，惟兩女仍不斷起飛腳互踢對方，即使2名男子亦未能分開她們，影片大約至此完結，暫未知兩女打架原因。
網民質疑大婆打二奶
不少網民看罷影片後留言，有人笑言：「其實即刻報警啦，兩個都拉」、「裁判話咗分開就要即時分開啦」、「紅色底褲好邪」、「咁鍾意打，齊齊返差管打嘛」，有網民質疑事件，說「內地好興大婆周街打二奶，呢單唔知係唔係呢？」