網上熱話｜21歲女揸的士 一原因稱「膽粗粗試吓」獲讚：難得肯搏肯試

有網民在社交平台發文分享，搭新界的士偶遇一名年僅21歲的「00後」女的士司機，對方因失業且熱愛駕駛，故決定「膽粗粗試吓揸的士」，樓主大讚她「肯搏肯試」。(Threads)

的士司機工時長，收入又不穩定，長期以來難以吸引年輕人入行。近日，有網民在社交平台發文分享，搭新界的士偶遇一名年僅21歲的「00後」女的士司機，對方因失業且熱愛駕駛，故決定「膽粗粗試吓揸的士」，樓主大讚她「肯搏肯試」。該帖文有18萬次瀏覽量，獲一眾網友支持，本人更現身回應「多謝大家，屯門、元朗及天水圍要的士可以搵我」。

近日，有網民在社交平台Threads上以「遇GenZ最後生女的士司機」發文，分享搭的士時遇上一名女司機，起初不以為意，「只係覺得手車都幾定喎」，後來細看的士司機證件，方發現對方在今年4月初才剛取得駕駛資格。照片可見，司機證的發出日期為今年4月3日，而起錶價是25.5元，故是駕駛新界的士。

獲盛讚「手車都幾定」

二人交談之間，得知女司機年僅21歲，因最近失業未找到合適工作，加上喜愛駕駛，於是「膽粗粗試吓揸的士」，最近才剛開工數天。樓主稱十分欣賞這位「00後」，大讚「難得肯搏肯試，係我見過最後生嘅的士女司機，欣賞佢無嘢做肯試下新環境，而唔係Hea喺屋企等運到」，他指的士界好需要新動力，祝福這位GenZ司機「揸車搵到食，年輕人加油呀！」