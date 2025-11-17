網上熱話｜24/7 FITNESS會員被誤會沖涼房大便　怒斥「完全侮辱我人格」

連鎖健身室24/7 FITNESS均設有獨立淋浴間，方便會員健身後洗澡。社交平台有24/7 FITNESS會員表示，突然收到黃竹坑分店的職員的訊息，指控他上星期在該店的淋浴間內大便，他對此忿忿不平，先澄清事件與他無關再要求對方提供證據，「我覺得呢個指控非常嚴重，完全侮辱我的人格。」他並要求該分店職員公開道歉，「以後不要胡亂冤枉人！」涉事分店事隔約兩個半小時在帖文公開道歉，亦有網民不認同事主公開與店舖對話公審的做法。

在事主發帖約半小時後，他再貼出與該分店職員的對話，顯示對方已透過訊息致歉，「唔好意思，原來係send錯左(咗)會員，因為果(嗰)個會員係係(喺)你後面入，而且衣着好似，所以認錯左(咗)」，惟事主不滿及仍然要求對方公開道歉。涉事分店約兩個半小時後，透過社交平台帳號留言認錯，「先生，真係好對唔住，呢件事係我地緊張左(咗)，搞錯左(咗)，影響到師兄，唔好意思」，事主在留言強調絕對支持保障健身室環境衞生，「但係請以後唔好再亂咁冤枉人……如果我有做過俾你哋公審我我都冇(無)話可說，但係俾你哋冤枉真係好唔舒服。」他並說已接獲對方公開道歉，希望日後不會再發生同類事件，「此事情完結。」

有網民反對公審：你自己申請

事件在社交平台公開後，不少網民都覺得有人會在淋浴間大便感到可笑，「到底點解會沖涼痾屎，仲要唔係第一次聽」、「好難理解沖涼房有咁多既(嘅)量，仲要係一個人屙出黎(嚟)」、「想知點解會有人沖沖下涼會順便柯(痾)屎、「咁好笑既(嘅)」、「個職員做錯野(嘢)，不過成件事都幾好笑。」

可是，亦有一定網民不同意事主公開對話公審的做法，「得饒人處且饒人，錯誤指證在先的確係佢嘅不是……別人冇公開指責你，亦有同你道歉，係你po上網加劇事情嚴重性」、「唔係你自己擺上網，又點會知你成為沖涼房屙屎嘅嫌疑犯呢？所以就算俾人笑，都係你自己申請，人哋道咗歉咪算囉」、「你可以唔接受(道歉)，但係冇必要公審。」