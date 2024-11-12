網上熱話｜3外籍女摷垃圾站擸「過期肉」入袋 目擊者：唔係咁樣買餸呀嘛？(有片)

港島一個垃圾站，有三名外籍女子摷一個大型垃圾箱，從中擸走大批「過期肉」滿載而歸，拍片的目擊者猜測她們是外傭，稱：「唔係咁X樣買餸呀嘛？」。facebook群組「聘請工人姐姐關注組」

社交平台流傳影片，指在港島一個垃圾站，有三名外籍女子摷一個大型垃圾箱，從中擸走大批「過期肉」滿載而歸，拍片的目擊者猜測她們是外傭，稱：「唔係咁X樣買餸呀嘛？」，有網民懷疑有人「打斧頭」。

該網民昨日(11日)在社交平台facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發布影片，稱「留意吓係咪自己屋企請嘅姐姐，係個垃圾車內執啲過期食物，唔知係咪拎返屋企煮俾主人食，當係嗰日買嘅餸，好嘔心」，樓主稱地點位於港島，「我只係睇唔過眼，我幫人出Po，希望三個工人姐姐嘅僱主快啲睇到。」