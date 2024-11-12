網上熱話｜3外籍女摷垃圾站擸「過期肉」入袋 目擊者：唔係咁樣買餸呀嘛？(有片)

社交平台流傳影片，指在港島一個垃圾站，有三名外籍女子摷一個大型垃圾箱，從中擸走大批「過期肉」滿載而歸，拍片的目擊者猜測她們是外傭，稱：「唔係咁X樣買餸呀嘛？」，有網民懷疑有人「打斧頭」。
該網民昨日(11日)在社交平台facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發布影片，稱「留意吓係咪自己屋企請嘅姐姐，係個垃圾車內執啲過期食物，唔知係咪拎返屋企煮俾主人食，當係嗰日買嘅餸，好嘔心」，樓主稱地點位於港島，「我只係睇唔過眼，我幫人出Po，希望三個工人姐姐嘅僱主快啲睇到。」
該段26秒影片可見，當時有一架回收車停泊在垃圾站內，有工人正丟棄發泡膠箱，清潔工人亦正在處理垃圾。三名戴口罩的外籍女子則包圍一個大型垃圾箱，其中兩人落手「摷垃圾」，惟只有其中一人戴手套。兩人找到多包疑為過期未開封的「急凍肉」，察看後隨即送遞給另一名女子放入斜孭袋中，片中可見三人最少找到10包肉，滿載而歸。片中聽到目擊者驚呼：「唔係咁X樣買餸呀嘛？！大佬！喺垃圾桶到摷嘢食喎，啲肉你睇吓，呢啲唔係商場丟出嚟定係咩？唔X係呀嘛？！」
影片引發網民熱議，不少人指她們摷垃圾取走食物，動機可疑。「唔係為咗打斧頭去到咁盡啩，好彩不嬲自己買餸，唔會要工人買」、「唔好假手於人」、「佢地真係咩都夠膽死」、「有冇再變態啲」，亦有網民要求東張西望跟進。亦有人稱「咪未審先判，你點知佢拎啲肉嚟做乜先？」、「唔畀佢慳錢自己食。」、「可能拎去喂狗」，但網民均認為從垃圾箱直接取走食物極不衛生，任何情況下均不宜食用。