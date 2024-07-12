網上熱話｜3老婦被指長期霸佔快餐店座位 帶出面餸入嚟食罵執枱阿姐︰叫經理炒你

最近天氣炎熱，不少長者多了惠顧連鎖快餐店。有網民指近日於西灣河一間快餐店，目擊3名老婦由下午茶坐到晚餐時段，「仲要自己帶餸入嚟食」、「食到成張枱都係花生殼」，又斥執枱女員工「叫經理炒咗你嗱，你咁老冇人請你」。網民熱議「唔可以恃老賣老」，亦有人質疑樓主拍照公審 「大家包容下啦」。 「食到成張枱都係花生殼」 執枱阿姐不滿 該名女網民近日於社交平台發文，稱在西灣河太安樓一間連鎖快餐店晚膳，「其中就係呢3個人，由下午茶坐到晚餐，仲要自己帶餸入嚟食都冇人敢話佢哋」，照片可見3名老婦正在享用食物，檯面有一隻碟及其菜式疑似非快餐店提供。

樓主稱「坐埋面嗰兩個就最離譜，尤其是白髮嗰個，時時都買出面外賣入嚟食」，她又指三人「食花生食到成張枱都係殼，執枱阿姐叫佢小心唔好跌落地下，已經掃地3次，佢就話叫經理炒咗你嗱，你咁老冇人請你，阿姐即刻話，阿哥係埋面，你叫佢即刻炒我吖，睇吓有冇人做嘢吖」，樓主大讚阿姐「做得啱，唔係呢度食物，仲要服侍你執埋垃圾」。另有街坊稱「上次嚟都見到佢哋，幾個人就霸兩、三張枱，袋又一個位，放個杯又一個位，好多人捧住個餐都搵唔到位，但佢哋視而不見」。



網民熱議「唔可以恃老賣老」 帖子引發網民熱議，有人稱「帶外來食物長時間霸佔座位，影響到想堂食的人。人地做生意係要交租，餐廳賺唔到錢邊有錢出糧，唔好助長呢D人，直接請佢地出門口最好」、「阿姐好叻，遇到無理取鬧的人就要出聲還擊」、「間間都是比老人家由朝霸到傍晚」、「一班長者一坐幾小時又大大聲講野，有人捧著食物找坐位他們也不會讓座，又自己帶食物入座當自己屋企咁，十分討厭」、「真是好多長者，霸住張枱由下午茶至晚都未走，有幾張枱高談闊論」、「做老人家都唔可以恃老賣老」。