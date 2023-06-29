網上熱話｜4名內地客迪士尼MMA混戰　網民：同小小世界個BGM好夾(有片)

網上熱話｜4名內地客迪士尼MMA混戰，有迪士尼工作人員見狀即分開兩人。(網上片段)

夢幻樂園迪士尼樂園日前上映一場「MMA格鬥」。網上流傳一段「迪士尼MMA」小紅書影片，片中一群疑似為內地旅客，在香港迪士尼樂園的小小世界外爭執，其中2名黑衣男子出拳互毆甚至「起飛腳」；另外有2名女子嘗試拉開2人但不成功。對於該則MMA混戰影片，不少網民笑言「同小小世界個BGM好夾」。

4名內地客香港迪士尼MMA混戰

影片開始，即就見到4名男女在爭執，其中2名男子均身穿黑衣、黑褲，另加2名女子，片中只見其中一名男子起跳發力拳打另一男的頭部，並以普通話責罵對方；另一黑衣男頭部雖然中拳，但後退到邊位時亦開始還以顏色重捶揮拳。在旁的2名女子則分別試圖拉開兩男，但未能成功。

4人纏鬥期間，有迪士尼男工作人員見狀即分開雙方，但不過2名男子未有停手，續揮拳激戰，令站在中間的工作人員亦不幸遭殃，及後終成功分開雙方，又進行在場勸導。

雖然未知4人後續情況，但雙方打鬥期間，背景一直播放小小世界的背景音樂《世界真細小》，配合大混戰情況，非常有趣。