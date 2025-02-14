網上熱話｜5小學生圍坐港鐵地下鋤Dee 拍照者斥礙他人兼損學校聲譽

繼早前有小學生在籃球場邊打波邊食煙後，又一宗小學生在公共場所的行為惹熱議。有網民在社交平台發文，上載一相片表示：「今日睇到新聞話要資助啲學校，而家連小學生都搞成咁，唉，仲好意思收資助。」可見在港鐵車廂內，5名穿著校服小學生在車廂內圍圈坐在地上，專注於玩啤牌，未有顧及周圍環境。 照片引起網民熱議，發文者指該批小學生正在「鋤Dee」（鋤大弟），批評「一，阻住通道；二，着住校服；三，着住校服影響形象。」、「呢個係團體活動影響車廂秩序。」、「佢而家五個小朋友，阻住通道，影響他人出入，已經唔合格。」、「年紀太細攞副啤牌出嚟唔係咁好，真係有啲核突」。

網民熱議有人稱無傷大雅 「好過玩電話啦」 不過，有網民覺得樓主小題大做：「關你咩事？」、「除咗地方唔適合，阻到人，其實無乜嘢」、「當年你細個咪又係咁喺條街度玩牌!」樓主則回應：「影響他人，影響自己學校聲譽形象破壞，呢啲就關我事。」、「我唔想俾人開年，跟住我話佢，佢哋成班就會鬧我，跟住就俾人拍片，做錯嘢係佢，唔係我，我梗係唔出聲 ，佢哋成班靚仔不知幾陶醉，睇相都知道好明顯有問題，最大問題佢哋係四五年班仲要着校服，唔講都知有問題」。 另有網民猜測他們是打橋牌「橋牌學會聚會」，或「冚棉胎」、「潛烏龜」，「如果冇賭錢嘅話又有咩問題呢？」，部分網民表示樂見有關情況，認為玩卡牌比玩手機好，認為無傷大雅：「好過玩電話啦」、「點都好過打機，道德X」、「我覺得比起對住個mon好一百倍」、「人地練心算咋」、「起碼訓練到個腦」、「上緊數學堂」、「有前途，不浪費光陰，不斷進修學習」、「細細個已識中國新年文化」。



影響其他乘客 「喺M記玩冇人會理」 然而，亦有人附和樓主斥「敗壞風氣」、「着住校服呢啲根本就唔應該公眾地方做」、「校長見到張相實激到火屎要記過喇，原因就係影響校風」。有人就認為玩遊戲非大問題，但不應在公眾場所阻礙他人：「係正門口玩阻人出入，乜嘢玩法呢？」、「公眾地方，就唔太好，影響到別人」、「玩橋牌係好，但唔好係港鐵車箱玩咁啫」、「 重點係交通工具上影響其他乘客，佢地喺M記玩冇人會理」。