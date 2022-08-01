網上熱話｜「5無」公屋中佬擁百萬積蓄準備半退休　豪言：啲錢無謂益女人

到底怎樣才算是人生勝利組？不同人有不同定義。一名年逾40旬的單身中佬，近日早前在網上分享「另類人生三觀」，其認為過著無老婆、無仔女、無車、無樓、無學位的「5無人生」，單靠繳交1.5倍租的公屋，及儲蓄逾百萬元積蓄生活，不但不需要營營役役為供樓，又不用做老婆奴被女人「管住哂」，更能活出精彩人生。

唯一願望不要有大病痛

他透露，現時任職的公司正「吊緊鹽水」，故計劃在公司倒閉後，便在其公屋附近物色時薪50元的屋邨保安，不但可節省上班交通時間，又有少許收入不至於「食老本」。幸運的話，更有機會靠積蓄投資的股票圖利，或定期收息，長遠應該不愁生活。

其又認為，如果人生有70歲， 首20年是讀書，之後25年是工作， 最後的25年便應該忠於自己，不用為仔女辛苦大半生之後，要還兒女債、 做樓奴、 工作奴、 物質奴等。他認為，即使賺得再多，死後也帶不走，唯一願望是「唔好有大病痛，唔好太長命，咁我之後嘅人生就會好舒服」。

豪言：無謂益啲女人

該名中佬人生觀一洗傳統人生勝利組的定義，引起網民熱烈討論。有同樣40歲的網民表示，「我多你兩樣有樓有學位，生活唔見得俾你開心」；不少網民亦認為「錢夠使就好，當一家人為小小錢而爭執，係好醜陋」、「做人知足就好，不需同人比較，亦唔好諗住靠人」。

有網民反問「何解唔需要女朋友？」、「唔使解決性需要？」，事主理直氣壯地表示「搵個人管自己？傻的嗎？仲未受夠港女氣？」、「為解決性需要，就要女友、老婆或者雞？我嘅格言係：無對手不如搵對手，無謂益啲女人，而且家有3隻貓，佢哋唔歡迎任何人去我屋企」。同時，他又強調自己「真係無追過女，從來只有俾人追」。

公屋中佬「5無人生觀」言論