網上熱話｜6犬被外傭綁隧道欄桿罰企　網民斥「散步變焗桑拿」惹熱議

不少狗主人都要幫「毛孩」放電，惟因事未能抽空時，一些主人會託付給外傭代勞每天帶狗狗出外散步。有網民近日在facebook群組「聘請工人姐姐關注組」上傳一張相片，從圖中可見，有6隻寵物犬被綁在行人隧道內的欄桿上。旁邊有3名疑似「姐姐」坐在地上聊天。樓主發文稱「替狗狗可憐，散步變罰企」，引發網民熱議。
樓主發帖稱，事發行人隧道的位置位於九龍城。圖片顯示一共有6隻不同品種的大型狗隻，分別都有穿戴狗繩，分隔兩批被綁在隧道內的欄桿位置。狗繩長度只能站立，且3隻一起綁定在同一位置，活動範圍並不多。網民懷疑外傭帶狗狗出門是為了趁機與朋友「團聚」，只是苦了狗狗出門「散步」變「罰企」焗桑拿，亦有網民留言公開舊照指曾在街上遇見類似情況。
對有關帖文大眾分別有兩批意見，有人直斥「太過份」、「現在姐姐大曬」、「有時日頭綁響迴旋處旁邊啲欄杆，跟住姐姐就坐埋一邊講電話，狗狗好慘呀！」、「我覺得你唔散步都算，綁好啲啦，啲狗狗坐都無得坐，企係度，又唔知企幾耐，有無水飲」、「我其中一個工人姐姐就係，藉着放狗時間食煙，之後即炒」、「我鄰居喺狗帶度裝咗個air tag, 就係用嚟監察姐姐有無真係放狗。睇見啲狗狗咁熱咁樣罰企真係人都癲」、「如果是旦2隻狗打起交上嚟，嗰堆狗就會全部一齊打，到時候真係大獲，唔好再咁樣將狗綁埋一齊」。
有網民反認為狗主未盡責
亦有網民認為外傭外出時小休沒問題，「打工仔都係趁老闆唔响度蛇王嫁喇」、「狗狗們也可以小聚一吓！」，又指向狗主未盡責任「連放狗散步都無時間，就咪養喇」、「我都有工人姐姐，但係放狗我係自己一手一腳唔會假手於工人」。也有網民認為每人家庭背景不同，不可認為狗主只安排「姐姐」放狗便是沒責任心。