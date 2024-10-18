網上熱話｜6犬被外傭綁隧道欄桿罰企　網民斥「散步變焗桑拿」惹熱議

圖中可見6隻寵物犬被綁在行人隧道內的欄桿上。旁邊有3名疑似「姐姐」坐在地上聊天。樓主發文稱「替狗狗可憐，散步變罰企」。(聘請工人姐姐關注組fb)

不少狗主人都要幫「毛孩」放電，惟因事未能抽空時，一些主人會託付給外傭代勞每天帶狗狗出外散步。有網民近日在facebook群組「聘請工人姐姐關注組」上傳一張相片，從圖中可見，有6隻寵物犬被綁在行人隧道內的欄桿上。旁邊有3名疑似「姐姐」坐在地上聊天。樓主發文稱「替狗狗可憐，散步變罰企」，引發網民熱議。

樓主發帖稱，事發行人隧道的位置位於九龍城。圖片顯示一共有6隻不同品種的大型狗隻，分別都有穿戴狗繩，分隔兩批被綁在隧道內的欄桿位置。狗繩長度只能站立，且3隻一起綁定在同一位置，活動範圍並不多。網民懷疑外傭帶狗狗出門是為了趁機與朋友「團聚」，只是苦了狗狗出門「散步」變「罰企」焗桑拿，亦有網民留言公開舊照指曾在街上遇見類似情況。