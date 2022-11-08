網上熱話︱69歲老司機帶「P牌」鐵騎士大埔飛車　警斥﹕揸格林披治？

每逢假日，不時會見飛車黨在各區「鍊車」，險象環生。網上Facebook專頁「香港鐵騎館(吹水區)」昨日亦流傳多段車Cam影片，片段顯示，拍攝於10月30日下午3時許，一行至少5輛電單車的車隊，沿汀角路往大埔工業邨而行，駛至汀角路及南運路交界燈位時，帶頭電單車接連在4車之間穿插，於兩條行車線來回切線。

車 隊被揭有P牌鐵騎士

期間，一名交通鐵騎碰巧正在汀角路截查一輛私家車，見狀隨即登車追停，並召同僚到場增援。經調查後，發現駕駛帶頭電單車的光頭男司機為69歲退休人士，車隊中更有「P牌」新手司機。

該名交通警截停車隊後，狠批帶頭司機，「你69歲人啦阿叔，你仲揸到好似格蘭披治咁？」、「啲靚仔P牌，炒埋一碟，5個死晒呀你知唔知呀！」該名69歲司機曾一度解釋，指自己只是假日玩車，但交通警則反駁：「頭先條路咁多車，你仲要揸到百幾，點跟你呀個靚仔！」他直指自己要高速尾隨追截，交通鐵馬也因而發熱，「如果唔係個燈口，我追你唔到添啦阿叔！」

網民一面倒批： 唔好累人

而交通警如此緊張，原來是因為自己亦有一名年約20歲的兒子，近日考獲車牌，「阿叔，我咁著緊，我個仔差唔多大，一炒冇㗎啦，皮包鐵呀大佬！」

事件引起網民熱議，有網民直斥「咁嘅駕駛態度，隨時累死人，要飛既唔好係馬路飛，有無理過其他駕駛者安全。」亦有網民指，「出車總有人鍾意揸到老連咁快，啲後生仔唔識死死跟，隨時炒。」、「真係自己點飛都好，唔好累人。」、「出咗事點賠返條命畀人哋阿媽。」