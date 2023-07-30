網上熱話｜8,000元出租四百尺單位 網民：依家流行火熏式暗黑系裝修

香港人租屋成本高，二、三百呎單位或要過萬元租金，若8000蚊租四百呎，又會唔會𦧲飯應？近日網上流傳有業主以$8,000元出租一個四百呎單位，並附近室內照片，惟從照片可見，單位牆身和地板多處疑似被熏黑、部分石屎及牆紙脫落。出post的網民指，「(業主)講明冇死過人同埋交吉，執一執住得，有冇鬼就話唔知，應該冇。」，更稱「香港人平租緊要過邪唔邪。」但就無提到，若單位裝修費用由業主還是租客承擔。

照片早前被轉載至大埔 TAI PO臉書群組，圖中展示了出租單位的環境，屬俗稱眼鏡房兩房一廳單位；從相片可見單位牆身和地板多處疑似被熏黑、部分石屎脫落，部分牆腳線似消失，更有帆布蓋着部分牆身，未知帆布後的牆身狀況會否更嚇人。單是是否曾有火災難以評估，但一定久未有人居住。出POST網民沒有明示單位位置，但有眼利嘅網民憑著窗口的景色懷疑單位位於德福花園。

網民: 依家流行火熏式暗黑系裝修

對於照片展示的單位環境，有不少網民留言表示，「見到有個人影喺度」、「右手邊，個女仔望住鏡頭」，稱自己在相中看見鬼，並笑言，「依家流行火熏式暗黑系裝修」，如果完租約，是否都要還原返 『煙燻』 效果交屋。然而，亦有網民表示，單位環境「見到都唔舒服」，更指「3,000蚊都唔租喇，瞓公園仲舒服過呢到」。