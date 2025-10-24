網上熱話｜apm天橋驚現露營椅大軍　統計車流？網民揭真相　(有片)

對於每一位市民而言，「排隊」是家常便飯，近日，有網民在社交平台分享，觀塘apm商場附近的天橋上度出現奇怪人龍，不少人更自備露營椅「長期作戰」，引發網上熱議，有人好奇猜測「難道是欣賞馬路車流？」，甚至推測「可能是政府請人統計交通流量」，及後有人揭開原來與一個活動引起。 從網民於社交平台Threads拍攝影片照片可見，apm天橋上的人龍沿著欄杆排開，多人帶了櫈仔、露營椅、水和零食，靠著玻璃窗位置排隊，看起來準備長時間駐留，排隊人士有些在休息，有些在使用電話，即使是深夜部份人仍在場。面對這番「奇景」排隊場面，引發猜測「我係咪錯過啲咩？睇馬路景？」





有網民認真分析中九龍幹線快開通 要統計交通數據 有不少網民留言猜測排隊人士其實正在工作，指各人統計不同車流方向、車輛種類及數量、行車線等，「數車呀！以前做過part time」，也有人認真分析「可能是中九龍幹線快開通，開通前同開通後都要做交通流量￼統計。點解會見到數數下就去咗玩手機？因為通常係兩個輪流數，15-30分鐘一輪，俾時間休息去廁所同防止用神過度數錯數。 點解咁多人一齊數？係因為要分唔同車種、唔同行車方向。 」 也有網民分享自己以往曾經負責類似工作：「已好耐㗎啦！多數在天橋位置」、「以前我都做過，通常會揀天橋呢類視野好嘅位置，已經係常見操作啦！」、「早幾年都見過類似陣仗，多數係交通統計，唔使大驚小怪」，不過有網民分析按現時科技，大規模統計車流未必需要大量人力，「點解唔set 個cam 用電腦數... 又話無處不AI」、 「同埋啲櫈咁大張有得挨咁舒服，唔多似返工統計啲人」。