網上熱話｜Carousell賣CHIIKAWA限定店入場券 最貴入場先俾$200？

近年日本動畫《CHIIKAWA》熱潮直捲全球，每次有聯乘商品時都會迅速售罄，在港更造就「CHIIKAWA經濟」！CHIIKAWA首間香港官方期間限定店將於明日(2日)至本月27日在海港城對公眾開放，店內設有多個打卡位，更引入日本已售罄的商品。主辦方為疏導人流，行登記進場制、設每周名額，CHIIKAWA粉絲們須在網上預約或即日派籌才可以進場，搶購心儀的限量版，而近日在香港二手網上買賣平台Carousel亦開始出現有完成登記的人出售入場券。

翻查香港二手平台Carousell，陸續有用戶發帖出售門票，價錢由10至200元不等，其中有部份賣家更提供不同時段的門票供選購，不過單張票價就盛惠90元，高於「市價」的40至50元。