網上熱話｜Carousell賣CHIIKAWA限定店入場券 最貴入場先俾$200？

近年日本動畫《CHIIKAWA》熱潮直捲全球，每次有聯乘商品時都會迅速售罄，在港更造就「CHIIKAWA經濟」！CHIIKAWA首間香港官方期間限定店將於明日(2日)至本月27日在海港城對公眾開放，店內設有多個打卡位，更引入日本已售罄的商品。主辦方為疏導人流，行登記進場制、設每周名額，CHIIKAWA粉絲們須在網上預約或即日派籌才可以進場，搶購心儀的限量版，而近日在香港二手網上買賣平台Carousel亦開始出現有完成登記的人出售入場券。
翻查香港二手平台Carousell，陸續有用戶發帖出售門票，價錢由10至200元不等，其中有部份賣家更提供不同時段的門票供選購，不過單張票價就盛惠90元，高於「市價」的40至50元。
入場券不可轉售
翻查官方資料，入場券不可轉售，不能兌換現金或換成其他禮品，並不設退換。主辦單位有權收回或取消用作轉售用途之憑證。主辦方早前亦稱，活動已於上星期開放本週進場名額，現時已爆滿，今日將開放下周名額，每段時間包括網上及即日預約者預計最多300人入場。據悉，活動共分10段時節，以每段時間300人計算，日均人流量最多可達3,000人。
預約網站不穩定
不過有言「有供就有求」，不少CHIIKAWA粉絲都在官方社交專頁投訴，指預約網站不穩定「按極都無反應，用埋啲垃圾app」、「個網真係好唔掂喎，幾難先load到去填資料，填完就error???」、「填資料需時，係咪應該lock住張單先，填完一輪先嚟講冇飛，係咪玩嘢；咁填資料嚟做乜，到時請你哋認真對返d個人資料先好入場」