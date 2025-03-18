網上熱話︱Deliveroo騎兵踩單車送餐行隧道？ 網民：執笠前作最後致敬

外賣平台「戶戶送」Deliveroo早前宣布撤出香港市場，平台運行亦至4月7日後停運；這不只讓市民少一個外賣平台選擇，亦令外賣速遞員分少一個工作來源。近日網上流傳一段約5秒的影片，從中見到一位頭戴白色單車帽的戶戶送外賣速遞員，正在行車隧道內踩單車送餐，而上傳影片的人笑指，「搶到支大旗，衝牙(呀)」。
影成功在網上引起不少回迴響，不少人自到「外賣速遞員走到入隧道」而感到哭笑不得，戲稱「佢都係跟Google行啫」、「向deliveroo 作最後致敬」、「都無得做最後衝刺」、「重要吾使俾隧道費」；亦有人就認為，單車手送餐做法不合理，隨時變白工，「單車可以過隧道，出返黎都比職員捉到罰錢白做」。
參加單車百萬行
不過，有心水清的網友亦指出，其實片中人並非在送外賣，而是在參加於上周日(16日)舉行的「博愛單車百萬行2025」，該活動賽道包括駛入南灣隧道，相信影片出至這裡，「人地(車手)係公益金捐錢玩嫁」、「原來有咁多人唔知上星期日封路係為咩(單車百萬行)」、「單車百萬行嚟」。
《行車隧道（政府）規例》
不過，好笑還好笑，如非參加活動、得到許可，否則就不要踩單車行入隧道啦，因為根據《行車隧道（政府）規例》，行人、單車及三輪車等，均不得進入任何政府行車隧道，違者可被罰款甚至監禁！