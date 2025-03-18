網上熱話︱Deliveroo騎兵踩單車送餐行隧道？ 網民：執笠前作最後致敬

外賣平台「戶戶送」Deliveroo早前宣布撤出香港市場，平台運行亦至4月7日後停運；這不只讓市民少一個外賣平台選擇，亦令外賣速遞員分少一個工作來源。近日網上流傳一段約5秒的影片，從中見到一位頭戴白色單車帽的戶戶送外賣速遞員，正在行車隧道內踩單車送餐，而上傳影片的人笑指，「搶到支大旗，衝牙(呀)」。

影成功在網上引起不少回迴響，不少人自到「外賣速遞員走到入隧道」而感到哭笑不得，戲稱「佢都係跟Google行啫」、「向deliveroo 作最後致敬」、「都無得做最後衝刺」、「重要吾使俾隧道費」；亦有人就認為，單車手送餐做法不合理，隨時變白工，「單車可以過隧道，出返黎都比職員捉到罰錢白做」。