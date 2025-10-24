網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢

現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。
陌生女「無現金」冀代電子支付 稱轉帳最終走數
樓主在社交平台Threads發帖，以「喺尖沙咀DONKI俾人呃咗200蚊」為題，分享被騙經歷。事主當天正在DONKI揀選洗頭水，一名操廣東話的陌生女子突然「衝過嚟話請我幫忙」，「好似好急咁」，對方聲稱「DONKI只收現金唔收轉數快」，因自己沒有現金，希望事主代為付款，及後可轉帳。事主起初表示自己亦無現金，但對方隨即表示「你有咩佢接受嘅都得」。
「200蚊當佢幫我抵災」
樓主稱眼見對方表現心急，最終使用電子支付為對方支付了200元，及後該女子「扮問我電話同價錢轉俾我，跟住就要走」。事主並未收到款項，於是「拉住佢問你確定你有轉錢俾我係咪？」，對方僅稱「係吖係吖」作回應後便離去。
及後事主驚覺受騙，「結果到宜家都未收到」，慨嘆「我真係死蠢」、「200蚊當佢幫我抵災」。她解釋伸出援手原因：「原本幫人係因為覺得出門在外都唔容易，如果下次我遇到呢個問題有人幫我我一定好感動」。
她事後回想對方堅持稱DONKI不收轉數快及EPS時已明顯是呃人，但當時反應不及，希望自己的分享能提醒大家，「大家喺任何地方遇見呢種人唔好幫。因為我冇見過咁樣呃人，所以我都係想提提大家唔好俾人呃，我自己係蠢，鬧我都係應該嘅，$200當買教訓，希望見到呢個post嘅大家都唔會被呃。另外，Donki確實唔收轉數快，我理解成eps」。
網民嘆樓主太好人 「多得騙子我而家咩人都唔幫」
網民紛留言回應事件，「你咁好人，donki買嘢有乜會急？而家好多呃人手段，200蚊當增見識」、「點解唔叫佢轉比你先」、「多得啲騙子，我而家咩人都唔幫」、「唉好心唔係咁做㗎」、「咁衰嘅$200都俾唔起」、「其實要報警」、「試過同樣經歷，喺地鐵月台問我借$10，事後諗返覺得自己極蠢。算啦，當做善事，破財擋災。」、「你太好人了」、「我以前都會盡量想幫人，但近年真係太多詐騙，令到我一有陌生人過嚟凡有關於錢的，我都會立即拒絕 」、「老實講你太善良又真係有啲蠢，下次小心啲啦。」
另有網民鼓勵樓主要保持善心，不要放棄，「好人難做，唔好怪自己，你只係太好人，希望呢件事之後，你都保持善良」、「做左好事，世界一定會其他方法回饋俾你」、「好人難做但係起碼唔係虧心事，忘記感受記住件事足夠」。