網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢

現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金」冀代電子支付 稱轉帳最終走數 樓主在社交平台Threads發帖，以「喺尖沙咀DONKI俾人呃咗200蚊」為題，分享被騙經歷。事主當天正在DONKI揀選洗頭水，一名操廣東話的陌生女子突然「衝過嚟話請我幫忙」，「好似好急咁」，對方聲稱「DONKI只收現金唔收轉數快」，因自己沒有現金，希望事主代為付款，及後可轉帳。事主起初表示自己亦無現金，但對方隨即表示「你有咩佢接受嘅都得」。



「200蚊當佢幫我抵災」 樓主稱眼見對方表現心急，最終使用電子支付為對方支付了200元，及後該女子「扮問我電話同價錢轉俾我，跟住就要走」。事主並未收到款項，於是「拉住佢問你確定你有轉錢俾我係咪？」，對方僅稱「係吖係吖」作回應後便離去。 及後事主驚覺受騙，「結果到宜家都未收到」，慨嘆「我真係死蠢」、「200蚊當佢幫我抵災」。她解釋伸出援手原因：「原本幫人係因為覺得出門在外都唔容易，如果下次我遇到呢個問題有人幫我我一定好感動」。 她事後回想對方堅持稱DONKI不收轉數快及EPS時已明顯是呃人，但當時反應不及，希望自己的分享能提醒大家，「大家喺任何地方遇見呢種人唔好幫。因為我冇見過咁樣呃人，所以我都係想提提大家唔好俾人呃，我自己係蠢，鬧我都係應該嘅，$200當買教訓，希望見到呢個post嘅大家都唔會被呃。另外，Donki確實唔收轉數快，我理解成eps」。

