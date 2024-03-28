網上熱話｜FB現「全港店舖執笠消息關注組」 網民籲復活節留港消費

受到港人疫後北上消費、外遊熱潮，及加租等各項因素影響，農曆新年過去後本港各行各業均傳店舖結業，其中餐飲及零售業最「當災」，相關新聞備受市民關注熱議。網上近日熱傳facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組」，不少網民張貼各區店舖最新執笠消息，有網民諷刺「執笠執到有FB專業關注組，算唔算全球首創？」，亦有人呼籲復活節盡量留港消費，但大部分人表明「業主肯帶頭減租先有用」。

網民諷刺「算唔算全球首創？」 該群組命名「全港店舖執笠結業消息關注組 (店舖/餐廳/零售/小店/大集團)」，管理員稱早於2022年已設立，但近期因更多店舖結業，令加入人數持續上升，目前已有逾8,000人。有網民諷刺「執笠執到有FB專業關注組，算唔算全球首創？」，群組內不少網民通報各區店舖結業的最新消息外，亦有人討論如今經濟困局，呼籲復活節假盡量留港消費，「好想做個呼籲，如果復活節未有計劃外遊，大家可以盡量留港消費嗎，最近零售同飮食業受好大影響，當中好多打工既係家庭支柱，如果再唔係香港消費下好多家庭都會受影響，救番香港大家都有份有責任。」