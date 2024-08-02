網上熱話｜IKEA惡搞「何鯊蓓」奪銅 本尊現身回應：要唔要我頂泳帽

香港女飛魚何詩蓓分別在巴黎奧運女子100及200米自由泳贏得銅牌，兩屆奧運累積兩銀兩銅，成為港隊歷來贏得最多奧運獎牌的健兒，多個品牌亦趁機「抽水」。IKEA宜家家居的香港官方社交平台亦發文恭喜惡搞何詩蓓奪獎，最終獲得何詩蓓本尊親自回應。

IKEA小編再次發揮無限創意，把旗下吉祥物「鯊鯊」惡搞成「何鯊蓓」，發文表示︰「水！如果我叫做何鯊蓓，應該游得仲快！我係IKEA嘅鯊魚毛公仔～」，又稱「#爭好少喊出嚟」、「#但都好叻」，稱讚何詩蓓雖然離金牌很接近，但已經非常厲害。帖文及後成功引到完賽後玩社交平台的何詩蓓「本尊」現身，她先以三個鯊魚Emoji留言。IKEA小編即受寵若驚稱「嘩！Siobhan可唔可以幫小編隻何鯊蓓簽名！」

何詩蓓先答應小編請求，更提出可以送出自己的泳帽予「何鯊蓓」，「of course，何鯊蓓需唔需要頂何詩蓓泳帽」，IKEA小編亦幽默回應可送上IKEA另一隻吉祥物「金仔」作交換，何詩蓓亦表示︰「你咁辛苦養金仔不如我直接送俾你啦!」引得小編直接表白︰「愛你呀！Siobhan！」何詩蓓亦留下一個心心Emoji。