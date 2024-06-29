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2024-06-29 15:30:00

網上熱話｜Namco掟彩虹好過冒險樂園？　網民大讚「堅過英超VAR」(有片)

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網上熱話｜Namco掟彩虹好過冒險樂園？　網民大讚「堅過英超VAR」

網上熱話｜Namco掟彩虹好過冒險樂園？　網民大讚「堅過英超VAR」

掟彩虹是連鎖室內遊樂場常設遊戲之一，但近年網上不時有玩家貼出於美國冒險樂園現場備受爭議的「賽果」，部分更尋求執法部門協助。近日有網民就表示，在大圍圍方的Namco掟彩虹時，員判斷「賽果」非常專業，更大讚「堅過英超VAR」。

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即場開啟電視「對獎」

近日有網民在Facebook上載一段影片指，在室內遊樂場Namco的大圍圍方分店掟彩虹時，有其他玩家一度掟中藍色內圈。該網民指，員工立刻暫停遊戲，並即場開啟電視「對獎」。

從影片可見，職員開啟電視後，即以透明膠盒蓋著中獎位置，令拍片網民大讚「非常認真」，雖然最後顯示未有中獎，不過亦令該男子非常佩服，更在Facebook上寫上「Namco 嘅封牌上訴，真係堅過英超 VAR！讚！」。

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網民：真係好專業

不少網民看過易片後，都大讚員工非常專業，「我個腦係咁響起...中底界，中頂界...繼續努力...真係好專業」、「真係第一次見」、「差啲以為係骰盅，以為佢cup咗落去之後會起勢咁搖」、「有VAR睇得咁清楚就冇得嘈啦」；亦有人將Namco與美國冒險樂園作對比，「咁樣幾好，起馬（碼）知道賽果」、「肉眼睇都知道擲界」、「呢啲公道」、「冒險樂園真係輸曬...」。

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