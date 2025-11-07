網上熱話｜「P牌」司機帶電單車入𨋢 網民憂慮升降機安全

推電單車乘坐升降機並非是首次發生，近日有一名男子在將一輛掛了「P牌」的電單車推入升降機。(Facebook@車cam L（香港群組）/網上圖片)

近日網上流傳一張照片引起了極大迴響，一名男子在將一輛掛了「P牌」的電單車推入升降機。男子推電單車乘坐升降機，引起網民熱議，有人表示管理員比佢入到先好嘢」，但有人網民則憂慮電梯安全、消防隱患，以及車位不足問題。

從圖片中可見，一名身穿灰色T恤短褲的男子，正將一輛掛了「P牌」紅色電單車的推入升降機，而升降機內有一男子，場面罕見。男子行為引起網民熱議。有網民提及車位不足問題，並表示，「車位唔夠，泊街又抄牌，泊樓下房屋處又鎖車……」、「泊返屋企唔洗比停車場錢」、「泊停車場又貴，不知點算好，邊個錯呢」。