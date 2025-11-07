網上熱話｜「P牌」司機帶電單車入𨋢 網民憂慮升降機安全

近日網上流傳一張照片引起了極大迴響，一名男子在將一輛掛了「P牌」的電單車推入升降機。男子推電單車乘坐升降機，引起網民熱議，有人表示管理員比佢入到先好嘢」，但有人網民則憂慮電梯安全、消防隱患，以及車位不足問題。
從圖片中可見，一名身穿灰色T恤短褲的男子，正將一輛掛了「P牌」紅色電單車的推入升降機，而升降機內有一男子，場面罕見。男子行為引起網民熱議。有網民提及車位不足問題，並表示，「車位唔夠，泊街又抄牌，泊樓下房屋處又鎖車……」、「泊返屋企唔洗比停車場錢」、「泊停車場又貴，不知點算好，邊個錯呢」。
網民憂慮電梯安全、消防隱患，有網民表示，「電單車可乘𨋢？如着火怎辦？」、「係（喺）屋企爆炸就好玩啦」、「但係違反咗消防條例」、「應該可以報消防，阻塞走火通道」。
有網民表示90年代偷車問題嚴重，不少車主將電單車帶回家中，以防被盜，有網民表示，「94年嗰陣都係架車買咗三個月就俾人偷走咗」、「我朋友都係9幾年被偷，用2條粗鎖鍊都冇用」。有網民提及，「我老友試過推架大包圍返屋企，打斜都入唔到電梯」。
另外，有網民推薦事主不如買本田的Motocompo。根據資料，Motocompo為本田於1981年推出的50cc電單車，該車最大特點為能夠摺疊，摺疊後甚至能放到車尾箱。
推電單車乘坐升降機並非是首次發生，以往已經有市民疑似要把電單車帶回家停泊。