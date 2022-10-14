網上熱話｜Parkour男南昌站「瀡」10米天梯　港鐵：已報警

網上近日瘋傳2條由不同角度拍攝的極限運動「瀡天梯」片段，片長約7秒及9秒。片中只見一名30多歲男子，在港鐵南昌站大玩「飛躍道」(Parkour)，其中一條片段更吸引超過3,000多人讚好。

港鐵：不清楚拍攝時間 已報警處理

其中一條片段，只見該男子從約2、3層樓，高約10米的扶手梯頂瀡到地面。另一條片段則見，該男子先助跑，然後跳上扶手電梯旁的斜台，然後如瀡滑梯般瀡落地面，到梯台盡頭後跳落地離開，助跑連離開全長不過10秒。，旁邊的途人並無太大反應，近日獲多名網民轉載。

港鐵回覆指，不清楚影片來源及拍攝時間，車站亦無收過相關情況的報告，但已就影片内的相關行為報警。港鐵附例第28B條列明任何人不得在鐵路處所的任何部分內攀上、攀越或跳上、跳過任何牆壁、欄柵、欄障、旋轉閘或柱子。港鐵呼籲乘客顧己及人，為保障自身及他人安全，切勿作出危險及滋擾其他乘客的行為。

事主回應：像別人走路一樣自然

據了解，該名男子正是極限運動愛好者關永泰，從2006年玩Parkour至今約16年，為飛躍道老手。片段於今年8月13及14日上載於社交平台Instagram，片段下面更以「#funchallenge」作標籤，並指「Everything‘s fine(一切安好)」，及「Don’t stop me, cause I am having a good time(不要阻止我，因為我正享受當下時間)」。

而他其後接受傳媒訪問時稱，對港鐵報警行動表示尊重，亦明白外界的憂慮，不過直言相關動作對其而言，就像別人走路一樣自然，不認為對他自身會產生任何危險。至於問及他會否擔心別人「有樣學樣」進行模仿，他則不相信自己可以改變他人行動，又指參與飛躍道實需個人對自身能力有足夠認知，並非能輕易「有樣學樣」。他又認為香港市民生活太受保護，思想落後守舊，會蔑視與大眾日常生活方式不同的人。

Parkour男「瀡」天梯(多圖)