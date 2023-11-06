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2023-11-06 16:56:14

網上熱話｜Tesla女司機舌戰貨Van司機　打死火燈轉彎誰是誰非 (有片)

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車Cam直擊｜Tesla女司機打死火燈轉彎，遭貨Van相撞。(網片截圖)

車Cam直擊｜Tesla女司機打死火燈轉彎，遭貨Van相撞。(網片截圖)

正所謂馬路如虎口，車禍往往發生在電光火石間，有時就算駕駛者已作出打燈的警告，亦難免不會發生交通意外。今日(6日)網上瘋傳一段Tesla女司機大戰Van司機的閉路電視片段，片中女司機打死火燈轉彎，被後面想爬頭的貨Van司機攔腰直撞，惟貨Van司機堅稱女司機是打死火燈轉彎，以致今次意外，當中的誰是誰非，惹來網民討論。

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車Cam直擊｜Tesla女司機打死火燈轉彎，遭貨Van相撞。(網片截圖) 車Cam直擊｜Tesla女司機打死火燈轉彎，遭貨Van相撞。(網片截圖) 車Cam直擊｜Tesla女司機打死火燈轉彎，遭貨Van相撞。(網片截圖) 車Cam直擊｜Tesla女司機打死火燈轉彎，遭貨Van相撞。(網片截圖) 車Cam直擊｜Tesla女司機打死火燈轉彎，遭貨Van相撞。(網片截圖)

女司機兩度爆粗    貨Van司機：妳打死火燈啊大佬

片段長約2分20秒，畫面顯示於上周六(4日)下午1時許拍攝。片中可見一部白色Tesla私家車在馬路準備轉彎時亮起死火燈，惟後方的Van此時切線踩油爬頭，就算響咹提醒卻已太遲，結果收掣不及攔腰撞上Tesla

兩車司機馬上下車查看情況，Tesla女司機不禁爆粗大罵，「喂，我打咗燈轉過嚟㗎喎！嘩，你撞到我部車凹晒喎，X你老味真係」，又說「唔係咁搞啊哥哥？我架車新㗎！」貨Van司機就要求報警，並反駁女司機所謂的「打燈」是「妳打死火燈啊大佬！」，惟女司機則說「我要轉過嚟啊嘛！」

雙方你一言我一句地各執一詞，女司機再斥責貨Van司機指車上有2名小朋友，貨Van司機就辯稱「我明啊，妳轉入嚟係咪打右燈啊？妳打死火燈我以為妳停啊！」女司機反駁「我唔會停喺呢度㗎！唉，X街啊真係！」。貨Van司機就指是一場誤會，強調「唔係我有心撞妳」，女司機語氣稍見緩和，回應「我知，我知，因為我有小朋友喺度」。影片最後，雙方繼續把車停在現場等候警員前來。

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影片上載後惹來網民討論，有人認為Tesla女司機不應該打死火燈轉彎，又指責她轉彎時無留意倒後鏡。不過，亦有網民認為貨Van司機不對，批評他沒看清楚前方，便切線踩油爬頭，導致今次交通意外。

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