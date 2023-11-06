網上熱話｜Tesla女司機舌戰貨Van司機　打死火燈轉彎誰是誰非 (有片)

該片段長約2分20秒，畫面顯示於上周六(4日)下午1時許拍攝。片中可見一部白色Tesla私家車在馬路準備轉彎時亮起死火燈，惟後方的貨Van此時切線踩油爬頭，就算響咹提醒卻已太遲，結果收掣不及攔腰撞上Tesla。

兩車司機馬上下車查看情況，Tesla女司機不禁爆粗大罵，「喂，我打咗燈轉過嚟㗎喎！嘩，你撞到我部車凹晒喎，X你老味真係」，又說「唔係咁搞啊哥哥？我架車新㗎！」貨Van司機就要求報警，並反駁女司機所謂的「打燈」是「妳打死火燈啊大佬！」，惟女司機則說「我要轉過嚟啊嘛！」

雙方你一言我一句地各執一詞，女司機再斥責貨Van司機指車上有2名小朋友，貨Van司機就辯稱「我明啊，妳轉入嚟係咪打右燈啊？妳打死火燈我以為妳停啊！」女司機反駁「我唔會停喺呢度㗎！唉，X街啊真係！」。貨Van司機就指是一場誤會，強調「唔係我有心撞妳」，女司機語氣稍見緩和，回應「我知，我知，因為我有小朋友喺度」。影片最後，雙方繼續把車停在現場等候警員前來。