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2024-01-22 18:35:44

網上熱話｜Tesla躁漢追問「你係咪扮嘢呀」　VTC學生被「兜巴星」(有片)

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網上熱話｜Tesla躁漢「兜巴星」VTC學生　網民跪求前傳。(網片截圖)

網上熱話｜Tesla躁漢「兜巴星」VTC學生　網民跪求前傳。(網片截圖)

今日(22日)網上流傳一段長26秒的影片，顯示一名Tesla車主與VTC(職訓局)的學生發生爭執，期間Tesla車主不斷追問VTC學生「你係咪扮嘢呀」，更出手掌摑VTC的學生，惹來網民熱話。

網上熱話｜Tesla躁漢「兜巴星」VTC學生　網民跪求前傳。(網片截圖) 網上熱話｜Tesla躁漢「兜巴星」VTC學生　網民跪求前傳。(網片截圖) 網上熱話｜Tesla躁漢「兜巴星」VTC學生　網民跪求前傳。(網片截圖) 網上熱話｜Tesla躁漢「兜巴星」VTC學生　網民跪求前傳。(網片截圖) 網上熱話｜Tesla躁漢「兜巴星」VTC學生　網民跪求前傳。(網片截圖) 網上熱話｜Tesla躁漢「兜巴星」VTC學生　網民跪求前傳。(網片截圖) 網上熱話｜Tesla躁漢「兜巴星」VTC學生　網民跪求前傳。(網片截圖)

疑因事發生爭執

影片一開始，見到Tesla車主與身穿制服的VTC學生疑因事發生爭執，Tesla車主向VTC學生「手指指」，不斷追問他「你係咪扮嘢呀？」更推撞VTC學生，而VTC學生就不斷退後，辯稱「我唔係扮嘢」，又警告Tesla車主：「你唔好郁手」。

然而，Tesla車主步步進逼，繼續追問VTC學生「你係咪扮嘢呀？」，VTC學生大約表示：「我唔係扮嘢，我依家話畀你聽唔准揸車」，怎料Tesla車主怒氣更盛，一巴摑在VTC學生的面上，並用手推撞VTC學生，令VTC學生差點跌倒。此時，旁人上前企圖阻止分隔兩人，影片此至結束。

網民跪求前傳

影片引起網民熱議，不少人留言要求控告Tesla車主：「嘩！仲有無王法，可以咁當街打人」、「有車牌可以告襲擊罪」、「呢個X街司機，肯定、絕對、擔保佢係過唔到年三十」、「哥仔快D入院驗傷，可大可少，告到Teslun傾家蕩產」、「告普通襲擊，等拉人等上庭」；然而亦有不少網民認為影片沒有前傳，希望得知之前發生甚麼事：「條片無前又無後，好可疑……仲有咁多紅色制服响度，咁都無人幫紅衫者，又係好有大疑團……表面看是打人者錯晒，但整件是甚麼事，真的好有娛樂性。」

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