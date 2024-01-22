網上熱話｜Tesla躁漢追問「你係咪扮嘢呀」　VTC學生被「兜巴星」(有片)

今日(22日)網上流傳一段長26秒的影片，顯示一名Tesla車主與VTC(職訓局)的學生發生爭執，期間Tesla車主不斷追問VTC學生「你係咪扮嘢呀」，更出手掌摑VTC的學生，惹來網民熱話。

疑因事發生爭執

影片一開始，見到Tesla車主與身穿制服的VTC學生疑因事發生爭執，Tesla車主向VTC學生「手指指」，不斷追問他「你係咪扮嘢呀？」更推撞VTC學生，而VTC學生就不斷退後，辯稱「我唔係扮嘢」，又警告Tesla車主：「你唔好郁手」。

然而，Tesla車主步步進逼，繼續追問VTC學生「你係咪扮嘢呀？」，VTC學生大約表示：「我唔係扮嘢，我依家話畀你聽唔准揸車」，怎料Tesla車主怒氣更盛，一巴摑在VTC學生的面上，並用手推撞VTC學生，令VTC學生差點跌倒。此時，旁人上前企圖阻止分隔兩人，影片此至結束。