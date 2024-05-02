網上生活用品代購停業無貨交　海關拘65歲男董事涉違商品例

網店貨品種類繁多，令不少人選擇網購，但當中風險不容忽視。海關今日(2日)拘捕一名網上生活用品代購公司董事，涉嫌在網上接受客人付款預訂生活用品後，未能於指定日期或合理時間內向客人供應訂購貨品。海關早於今年3月接獲164宗投訴，指一間網上生活用品代購公司上月初突然結業，市民多次聯絡涉案公司都得不到回應，而相關註冊地址亦人去樓空，不少訂了貨物的市民無法取貨而蒙受損失， 總金額達17萬元。據了解，涉事網店名為Rabbit N Radish。

截至今日上午8時，海關共接獲164宗有關該網上商戶的投訴，指曾向涉案商戶付款預購生活用品雜貨，包括服裝、美容及化妝品、保健食品及家居用品，但未能收到貨物，亦未獲安排退款。涉案金額共約17萬元，最高一宗涉案金額約2萬元。海關人員遂於今日採取執法行動。

網店營運數年有網站及Facebook專頁

海關商品說明調查科商品說明課(一)高級調查主任林豔蘭指， 今日以《商品說明條例》中不當地接受付款，拘捕了該公司65歲唯一董事， 他現正獲准保釋候查。海關會繼續調查，不排除更多人被捕。林豔蘭又指，涉案網店營運數年，不但有網站，亦可在其Facebook專頁留言訂購產品，而該網店出售的商品種類繁多，包括服裝生活用品、化妝品、保健品，以及食品等等。她提醒，任何商戶在接受付款時意圖不供應有關產品，或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法；最高可被判罰款50萬元及監禁5年。林豔蘭呼籲市民網購前要小心謹慎，若店主常用藉口延遲出貨，需謹慎考慮是否繼續光顧。