網上生活用品代購停業無貨交 海關接164宗舉報 拘65歲男董事

疫情後不少人習慣網購，當中風險不容忽視。網上生活用品代購店「Rabbit N Radish」自今年2月突然失聯，不少訂了貨物的市民無法取貨。海關經調查後，昨日拘捕一名65歲男子，為公司唯一董事，涉嫌「不當接受付款」，現已獲保釋候查。海關呼籲市民光顧有商譽網店，第一次光顧亦要小心謹慎。
海關早於今年3月接獲164宗投訴，指一間網上生活用品代購公司突然結業，市民多次聯絡涉案公司都得不到回應，而相關註冊地址亦人去樓空，不少訂了貨物的市民無法取貨而蒙受損失，最大宗涉2萬元，而涉案總金額達17萬元。海關表示已成功聯絡部分舉報人，並已向他們了解購買產品的詳情。目前投訴人仍得不到訂購貨物，或獲得退貨及退貨安排。據了解，涉事網店為Rabbit N Radish。
海關商品說明調查科高級調查主任林豔蘭指，涉案網店營運數年，設有Facebook專頁，市民可於平台留言後購買貨品。該網店出售的商品種類繁多，包括服裝生活用品、化妝品、保健品、食品等。海關會繼續調查，不排除更多人被捕。
付款時意圖不供應產品即違法
她又提醒，任何商戶在接受付款時意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品；或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法、最高可被判罰款50萬元及監禁5年。
林豔蘭呼籲，市民網購要小心謹慎，若店主常用藉口延遲出貨，須謹慎考慮是否繼續光顧；而早前於涉案網店預購貨品的顧客，如至今仍未收到貨品，可聯絡2545 6182向海關舉報。