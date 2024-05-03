網上生活用品代購停業無貨交 海關接164宗舉報 拘65歲男董事

疫情後不少人習慣網購，當中風險不容忽視。網上生活用品代購店「Rabbit N Radish」自今年2月突然失聯，不少訂了貨物的市民無法取貨。海關經調查後，昨日拘捕一名65歲男子，為公司唯一董事，涉嫌「不當接受付款」，現已獲保釋候查。海關呼籲市民光顧有商譽網店，第一次光顧亦要小心謹慎。

海關早於今年3月接獲164宗投訴，指一間網上生活用品代購公司突然結業，市民多次聯絡涉案公司都得不到回應，而相關註冊地址亦人去樓空，不少訂了貨物的市民無法取貨而蒙受損失，最大宗涉2萬元，而涉案總金額達17萬元。海關表示已成功聯絡部分舉報人，並已向他們了解購買產品的詳情。目前投訴人仍得不到訂購貨物，或獲得退貨及退貨安排。據了解，涉事網店為Rabbit N Radish。