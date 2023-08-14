網上留言煽動炸死總裁判官全家　離港男缺席聆訊下判囚4個月

身兼《國安法》指定法官的總裁判官蘇惠德，在3年前接獲恐嚇電話，對方揚言「要炸死你老婆仔女」。一名男子事後在兩個Facebook專頁帖文留言指「炸死全家先有證據」，由於法庭已頒禁制令禁止任何人在網上媒介散播煽動暴力的言論，高等法院法官高浩文認為被告，兩度為了發泄而故意留言以便公眾查閱，所煽動的行爲極其嚴重，明顯違反禁制令，構成藐視法庭。不過，男子在2年前已離港，法庭已頒發拘捕令，法庭今日在男子缺席聆訊下判囚4個月，並下令男子需向律政司支付訟費。
被告經機場離港棄保潛逃
案情指，總裁判官辦公室在2020年12月3日接獲來電，恐嚇會用炸彈殺害總裁判官蘇惠德以及其妻兒，事後傳媒廣泛報道，並在社交平台引起熱議。被告張志豪在2020年12月5日，先後在兩個Facebook專頁留言表示：「講係無用，炸死全家，先有證據」和「炸死全家先有證據」，兩則帖文共有843人回應，以及226人留言。被告於2021年3月5日被捕，他在警誡下承認曾主動發布涉案兩則留言，但辯稱是出於憤怒及一時衝動，實際上無任何意圖炸死總裁判官蘇惠德及其家人。被告其後在保釋期間棄保潛逃，2021年9月28日經機場離港，截至去年5月亦無返港記錄，其手機號碼同年10月20日已終止服務，Facebook帳戶則在2022年1月26日起無法登錄。
官指毫無悔意及逃避責任
法官高浩文表示，被告故意在傳媒廣泛報道總裁判官收到炸彈恐嚇來電後，在兩個擁有逾千成員的Facebook專頁留言，煽動甚至驅使他人採取行動，炸死總裁判官全家，不僅針對一位高級司法人員及其妻兒，更是嚴重侮辱和挑戰司法行政，形容大多數頭腦清醒的人都會認為，其煽動完全令人厭惡和無法接受。法官又指，被告一直無刪除涉案留言，但留言在他離港後無法再瀏覽，而被告一直拒絕參與本案訴訟，無出庭應訊，蓄意不承認藐視法庭的責任；又無為其行為道歉，法官認為他毫無悔意，甚至棄保潛逃以逃避責任，因此判囚4個月。