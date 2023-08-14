網上留言煽動炸死總裁判官全家　離港男缺席聆訊下判囚4個月

身兼《國安法》指定法官的總裁判官蘇惠德，在3年前接獲恐嚇電話，對方揚言「要炸死你老婆仔女」。一名男子事後在兩個Facebook專頁帖文留言指「炸死全家先有證據」，由於法庭已頒禁制令禁止任何人在網上媒介散播煽動暴力的言論，高等法院法官高浩文認為被告，兩度為了發泄而故意留言以便公眾查閱，所煽動的行爲極其嚴重，明顯違反禁制令，構成藐視法庭。不過，男子在2年前已離港，法庭已頒發拘捕令，法庭今日在男子缺席聆訊下判囚4個月，並下令男子需向律政司支付訟費。

被告經機場離港棄保潛逃 案情指，總裁判官辦公室在2020年12月3日接獲來電，恐嚇會用炸彈殺害總裁判官蘇惠德以及其妻兒，事後傳媒廣泛報道，並在社交平台引起熱議。被告張志豪在2020年12月5日，先後在兩個Facebook專頁留言表示：「講係無用，炸死全家，先有證據」和「炸死全家先有證據」，兩則帖文共有843人回應，以及226人留言。被告於2021年3月5日被捕，他在警誡下承認曾主動發布涉案兩則留言，但辯稱是出於憤怒及一時衝動，實際上無任何意圖炸死總裁判官蘇惠德及其家人。被告其後在保釋期間棄保潛逃，2021年9月28日經機場離港，截至去年5月亦無返港記錄，其手機號碼同年10月20日已終止服務，Facebook帳戶則在2022年1月26日起無法登錄。