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2023-11-14 16:23:14

網上直播賣冒牌衫 海關放蛇拘42歲主婦檢62萬元貨品

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香港海關昨日（十一月十三日）採取執法行動，破獲一宗透過網上社交平台以直播形式售賣懷疑冒牌物品的案件。涉案的懷疑冒牌物品約有二千四百件，包括香水、衣服和飾物，估計市值約六十二萬元。圖示部分檢獲的懷疑冒牌物品。

香港海關昨日（十一月十三日）採取執法行動，破獲一宗透過網上社交平台以直播形式售賣懷疑冒牌物品的案件。涉案的懷疑冒牌物品約有二千四百件，包括香水、衣服和飾物，估計市值約六十二萬元。圖示部分檢獲的懷疑冒牌物品。

海關破獲一宗利用網上社交平台直播售賣懷疑冒牌貨品的案件，拘捕1人。海關在9月接獲舉報後，喬裝顧客到直播平台購入相關冒牌衣服及飾物，經調查及商標持有人協助下，在周一(12)拘捕142歲家庭主婦，以及搜查新蒲崗一個工廈單位，檢獲約2,400件冒牌衣服及飾物，市值約62萬元，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

(海關facebook直播) (海關facebook直播) (海關facebook直播) (海關facebook直播)

衣物價格80元至300  為正貨價格10%

海關早前接獲舉報，指有人於網上懷疑售賣冒牌物品，經調查發現賣家於社交平台開設帳戶，並發放直播日期及時間。其後海關人員喬裝成顧客進行網上試購，經深入調查及在商標持有人的協助下，昨日與一名女賣家在樂富進行交易，期間檢獲一個懷疑冒牌錢包和一條懷疑冒牌圍巾，並即時把該名42歲女子拘捕。

被捕人每周會在網上進行23日直播，一般在晚上811時進行，為逃避追查，被捕人會在直播後刪除相關紀錄。冒牌衣物的價格由80元至300元不等，是正貨產品價格的10%

刪除直播記錄仍難逃法眼

海關承認搗破網上售賣冒牌物品案的執法難度比傳統更為困難，但會致力調查，強調即使賣家刪除直播記錄仍難逃法眼。

海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪或網站，如對貨品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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